Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита
  • Reuters

По её словам, наилучшим решением является выход с соглашением.

«Таким образом, нам понадобится дальнейшее продление срока действия 50-й статьи (Лиссабонского договора о выходе из ЕС. — RT), как можно более короткое», — приводит её слова Sky News.

Также она предложила сесть за стол переговоров с главой Лейбористской партии Джереми Корбином и «попытаться согласовать план, которого обе стороны будут придерживаться, чтобы выйти из состава ЕС с соглашением».

Ранее в Европарламенте назвали «жёсткий» брексит почти неизбежным.

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