В Европарламенте назвали жёсткий бресит почти неизбежным

Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт предположил, что жёсткий брексит становится практически неизбежен для Великобритании.

«Палата общин снова голосует против всех вариантов (брексита. — RT). Жёсткий брексит становится почти неизбежным. В среду у Великобритании будет последний шанс выйти из тупика или кануть в пропасть», — написал он в Twitter.

Ранее парламент Великобритании вновь отверг четыре предложения по проекту соглашения с Европейским союзом о брексите.

21 марта Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.