Парламент Британии вновь отверг выдвинутые предложения по брекситу
#Breaking MPs have rejected all four Brexit alternatives tabled for the second round of the indicative vote process pic.twitter.com/50ALXpEoIZ— Press Association (@PA) 1 апреля 2019 г.
Ранее парламентскую петицию об отмене брексита в Великобритании подписали 6 млн раз.
Также The Sunday Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку. Кроме того, по сообщениям СМИ, кабинет премьера Терезы Мэй намерен добиться её отставки.
В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.