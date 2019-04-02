Парламент Британии вновь отверг выдвинутые предложения по брекситу

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Парламент Великобритании вновь отверг четыре предложения по проекту соглашения с Европейским союзом о брексите. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на результаты голосования.

Ранее парламентскую петицию об отмене брексита в Великобритании подписали 6 млн раз.

Также The Sunday Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку. Кроме того, по сообщениям СМИ, кабинет премьера Терезы Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.

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