Парламент Британии вновь отверг выдвинутые предложения по брекситу

Парламент Великобритании вновь отверг четыре предложения по проекту соглашения с Европейским союзом о брексите. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на результаты голосования.

#Breaking MPs have rejected all four Brexit alternatives tabled for the second round of the indicative vote process pic.twitter.com/50ALXpEoIZ — Press Association (@PA) 1 апреля 2019 г.

Ранее парламентскую петицию об отмене брексита в Великобритании подписали 6 млн раз.

Также The Sunday Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку. Кроме того, по сообщениям СМИ, кабинет премьера Терезы Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.