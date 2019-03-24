Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки. Об этом сообщил политический обозреватель The Sunday Times Тим Шипман.

«Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров, которые хотят, чтобы премьер-министр подала в отставку. Они намерены выступить против неё на заседании кабмина в понедельник. Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить брексит», — написал он в Twitter.

I have spoken to 11 cabinet ministers today who want the prime minister to resign. They will confront her at cabinet on Monday — Tim Shipman (@ShippersUnbound) 23 марта 2019 г.

По словам Шипмана, среди возможных преемников Мэй — министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув, министр иностранных дел Джереми Хант и глава канцелярии правительства Дэвид Лидингтон.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.