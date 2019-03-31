Петиция против брексита собрала 6 млн подписей
- Reuters
Как сообщает Sky News, члены парламента намерены обсудить петицию в понедельник, 1 апреля.
21 марта сайт с петицией об отмене брексита «упал» из-за наплыва пользователей.
Ранее The Sunday Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку.
Также, по сообщениям СМИ, кабинет премьера Терезы Мэй намерен добиться её отставки.
В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.