Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рискует столкнуться с отставкой ряда министров из-за разногласий в её кабинете по поводу вариантов выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, по меньшей мере шесть членов кабинета, выступающих против брексита, заявили, что подадут в отставку, если будет принято решение о выходе из Евросоюза без согласованного с Брюсселем соглашения.

При этом, как пишет газета, часть министров, которая выступает за брексит, намерены уйти в отставку в случае, если Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из ЕС.

Ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.

27 марта Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.