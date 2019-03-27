Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения её сделки по брекситу
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Об этом сообщает CNBC.
«Я готова уйти с этой работы раньше, чем намеревалась, чтобы сделать то, что правильно для нашей партии и страны», — сказала Мэй.
Ранее она признала, что не располагает достаточной поддержкой парламентариев для утверждения предлагаемого документа по сделке о выходе Великобритании из ЕС.
Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.
В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.