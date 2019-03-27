Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения её сделки по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.

Об этом сообщает CNBC.

«Я готова уйти с этой работы раньше, чем намеревалась, чтобы сделать то, что правильно для нашей партии и страны», — сказала Мэй.

Ранее она признала, что не располагает достаточной поддержкой парламентариев для утверждения предлагаемого документа по сделке о выходе Великобритании из ЕС.

Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.