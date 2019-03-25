Мэй признала отсутствие поддержки её предложения по брекситу
- Reuters
«Становится понятно, что нет достаточной поддержки. Я продолжу консультации и продолжу добиваться поддержки», — сказала Мэй, выступая в парламенте.
Ранее стало известно, что Европейский союз завершил приготовления к «разводу с Великобританией» без соглашения.
СМИ сообщали, что Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.
Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.
В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.