Мэй признала отсутствие поддержки её предложения по брекситу

Британский премьер-министр Тереза Мэй признала, что не располагает достаточной поддержкой парламентариев для утверждения предлагаемого документа по сделке о выходе Великобритании из ЕС.

«Становится понятно, что нет достаточной поддержки. Я продолжу консультации и продолжу добиваться поддержки», — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Ранее стало известно, что Европейский союз завершил приготовления к «разводу с Великобританией» без соглашения.

СМИ сообщали, что Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.

Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.