В Евросоюзе завершили приготовления к «жёсткому» брекситу

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Европейский союз завершил приготовления к «разводу с Великобританией» без соглашения, пишет AFP со ссылкой на Еврокомиссию.
В Евросоюзе завершили приготовления к «жёсткому» брекситу
  • Reuters

«Так как вероятность брексита без сделки к 12 апреля выросла, Европейская комиссия сегодня завершила приготовления к варианту без соглашения», — заявили в ЕК.

Ранее СМИ сообщили, что британский премьер Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.

Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.

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