Сайт с петицией об отмене брексита «упал» из-за наплыва пользователей

Британский правительственный сайт перестал работать из-за технических трудностей, когда тысячи пользователей пытались подписать на нём петицию за отмену брексита. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, в среду вечером после заявления премьер-министра Терезы Мэй в адрес парламента соответствующая петиция начала собирать подписи со скоростью около 1,5 тыс. голосов в минуту.

Отмечается, что около 09:00 (11:00 мск) в четверг на сайте произошёл сбой. При попытке зайти на него сообщалось, что «проводятся профилактические работы».

Представитель палаты общин рассказал, что из-за «большой и устойчивой нагрузки на систему» возникли трудности технического характера.

Ранее Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить брексит до 30 июня.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.