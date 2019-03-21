Сайт с петицией об отмене брексита «упал» из-за наплыва пользователей
- Reuters
Как отмечается, в среду вечером после заявления премьер-министра Терезы Мэй в адрес парламента соответствующая петиция начала собирать подписи со скоростью около 1,5 тыс. голосов в минуту.
Отмечается, что около 09:00 (11:00 мск) в четверг на сайте произошёл сбой. При попытке зайти на него сообщалось, что «проводятся профилактические работы».
Представитель палаты общин рассказал, что из-за «большой и устойчивой нагрузки на систему» возникли трудности технического характера.
Ранее Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить брексит до 30 июня.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.