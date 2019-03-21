Мэй предупредили об угрозе чрезвычайного положения из-за брексита

Британский конгресс тред-юнионов (TUC) и Конфедерация британской промышленности (CBI) обратились к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Соответствующее послание подписали главы TUC и CBI Франсес О'гради и Каролин Фэрбаерн.

«Страна находится на грани чрезвычайного положения. Решения, принятые в последнее время, лишь увеличили риски остаться без соглашения. Фирмы и сообщества Великобритании не готовы к такому исходу. Последствия удара по нашей экономике будут ощутимы для следующих поколений», — говорится в письме.

Организации порекомендовали Мэй предпринять шаги по сохранению рабочих мест, прав и средств к существованию людей.

Ранее британский правительственный сайт перестал работать из-за технических трудностей, когда тысячи пользователей пытались подписать на нём петицию за отмену брексита.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.