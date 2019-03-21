Мэй предупредили об угрозе чрезвычайного положения из-за брексита
- Reuters
Соответствующее послание подписали главы TUC и CBI Франсес О'гради и Каролин Фэрбаерн.
«Страна находится на грани чрезвычайного положения. Решения, принятые в последнее время, лишь увеличили риски остаться без соглашения. Фирмы и сообщества Великобритании не готовы к такому исходу. Последствия удара по нашей экономике будут ощутимы для следующих поколений», — говорится в письме.
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Ранее британский правительственный сайт перестал работать из-за технических трудностей, когда тысячи пользователей пытались подписать на нём петицию за отмену брексита.
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