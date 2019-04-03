Глава МИД Британии пропустит встречу НАТО из-за кризиса вокруг брексита

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пропустит министерскую встречу представителей стран НАТО в связи с кризисом вокруг брексита.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя британского МИД.

«К сожалению, из-за графика работы парламента министр не сможет принять участие в министерской встрече НАТО», — сказал представитель ведомства.

Как уточняется, представлять Великобританию на встрече будет глава национальной миссии при НАТО.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера остаться у власти.

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