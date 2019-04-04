В Британии подготовили план на случай беспорядков из-за брексита
- Reuters
Сообщается, что он предусматривает привлечение 10 тыс. сотрудников в течение 24 часов.
Правоохранительные органы предупредили, что такие масштабные меры не рассчитаны на длительный период времени.
Как указывает телеканал, в последнее время число правонарушений, связанных с ситуацией вокруг брексита, увеличилось. Так, если на позапрошлой неделе было совершено 11 мелких преступлений, то на прошлой уже 26.
Ранее британский парламент одобрил проект, обязывающий правительство просить отсрочки брексита.