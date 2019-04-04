В Британии подготовили план на случай беспорядков из-за брексита

Полиция Великобритании разработала план на случай возникновения беспорядков в связи с выходом страны из состава Евросоюза, передаёт Sky News.

Сообщается, что он предусматривает привлечение 10 тыс. сотрудников в течение 24 часов.

Правоохранительные органы предупредили, что такие масштабные меры не рассчитаны на длительный период времени.

Как указывает телеканал, в последнее время число правонарушений, связанных с ситуацией вокруг брексита, увеличилось. Так, если на позапрошлой неделе было совершено 11 мелких преступлений, то на прошлой уже 26.

Ранее британский парламент одобрил проект, обязывающий правительство просить отсрочки брексита.