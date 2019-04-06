В Великобритании стали выпускать паспорта без надписи «Европейский союз»

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В Великобритании начался выпуск паспортов, на обложке которых отсутствует надпись «Европейский союз», как было ранее.
В Великобритании стали выпускать паспорта без надписи «Европейский союз»
  • © Simon Belcher/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky News, выдача таких паспортов началась 30 марта.

Издание пишет, что одна из обладательниц нового паспорта была удивлена тем, что на обложке нет надписи «Европейский союз», так как формально Великобритания пока ещё находится в ЕС.

Отмечается, что обе версии паспортов — с надписью и без — имеют одинаковую силу.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме к главе Европейского совета Дональду Туску попросила перенести дату брексита на 30 июня 2019 года.

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