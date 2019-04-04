«Страна расколота всерьёз и надолго»: Великобритания будет добиваться переноса брексита

Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект, согласно которому премьер-министр Тереза Мэй должна добиваться отсрочки брексита. Документ прошёл с минимальным перевесом — 313 голосов против 312. При этом поддержку ему обеспечили голоса лейбористов — лидер партии Джереми Корбин накануне провёл переговоры с главой кабмина. В том случае, если проект поддержит палата лордов, Мэй придётся согласовывать сроки переноса брексита с Брюсселем. В Евросоюзе ранее заявляли, что процесс выхода Соединённого Королевства должен продлиться по меньшей мере до 2020 года и стране следует принять участие в выборах в Европарламент, которые состоятся в мае. Лондон пока не готов к такому развитию событий и рассчитывает ограничиться незначительным увеличением сроков. По словам экспертов, Брюссель ждёт от Лондона анонса нового референдума, однако парламентарии будут настаивать на выходе из ЕС.

Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект, обязывающий премьер-министра Терезу Мэй добиваться «дальнейшей отсрочки брексита во избежание выхода из ЕС без заключения соглашения 12 апреля».

Документ, который предложили депутаты Иветт Купер из Лейбористской партии и Оливер Летвин из Консервативной, был принят с перевесом всего лишь в один голос — 313 парламентариев высказались в поддержку отсрочки, 312 — против. При этом все три чтения законопроекта прошли всего за несколько часов.

Летвин назвал поддержку решения о необходимости добиваться отсрочки выхода из ЕС «чрезвычайно благоприятным развитием событий» и выразил уверенность, что это поможет избежать «жёсткого брексита».

Такой же точки зрения придерживается и Купер. При этом она добавила, что парламентарии подчеркнули своим голосованием реальные опасения насчёт «хаотичного и разрушительного выхода без соглашения». Само обсуждение законопроекта в палате общин лейборист назвала «очень взвешенным и продуманным».

Стоит напомнить, что ранее о необходимости отсрочки заявляла сама премьер-министр.

«Нам понадобится дальнейшее продление срока действия 50-й статьи (Лиссабонского договора о выходе из ЕС. — RT), как можно более короткое», — приводит её слова Sky News.

Терезе Мэй предстоит просить Брюссель об отсрочке, но в своём обращении она должна будет указать обоснование для смещения сроков, считает глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Европейский союз, все 27 стран-членов будут рассматривать это обращение и они должны единогласно принять решение о том, чтобы удовлетворить его или нет», — напомнила эксперт в беседе с RT.

Мэй уже дали отказ на короткую отсрочку, что указывает то, что Брюссель в качестве обоснования отсрочки ожидает анонс нового референдума.

«На его проведение требуется примерно год. Между тем, если отсрочка будет предоставлена на год, то Британия должна принимать участие в выборах в Европейский парламент, а срок полномочий Европейского парламента — пять лет», — отмечает Ананьева.

Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.

AFP

© Jessica TAYLOR / UK PARLIAMENT

Кроме того, эксперт не исключает, что лидер лейбористов Джереми Корбин вновь поднимет вопрос о вотуме недоверия правительству, поскольку с момента последнего голосования, в котором кабинет министров устоял, у Мэй появилось много противников.

«К тому же Тереза Мэй, когда выиграла вотум доверия себе как лидеру консервативной партии, сказала, что уйдёт до новых парламентских выборов. Она не уточнила каких, и она не уточнила, будет ли она уходить в отставку, если выборы будут досрочными», — рассуждает эксперт.

Вместе с тем она считает, что второй референдум не сможет решить существующие проблемы.

«На первом референдуме 2016 года соотношение было 52% к 48%. А если соотношение, допустим, будет 54% на 46% ? Решит ли это проблему? В любом случаи, каким бы ни был исход брексита, Британия расколота серьёзно и надолго», — заключила эксперт.

Переговоры Мэй и Корбина

Ранее Мэй трижды не удалось провести через парламент вариант соглашения о выходе из ЕС, который она согласовала ранее с Брюсселем.

Предлагавшиеся другими политиками альтернативные сценарии брексита также не получали поддержки парламента. При чём голосование по необходимости нового раунда обсуждений альтернатив также состоялось накануне. В итоге голоса разделались поровну — 310 против 310. В связи с этим впервые с 1993 года, когда на обсуждении британских парламентариев был Маастрихтский договор, решающим стал голос спикера палаты общин Джона Беркоу, высказавшегося против.

Также по теме «Жёсткий» брексит почти неизбежен»: парламент Великобритании отверг все предложения по соглашению с ЕС Палата общин парламента Великобритании вновь не смогла принять ни один из предложенных сценариев выхода из Европейского союза. Во...

Таким образом, отсрочка стала единственной возможностью избежать «жёсткого» брексита.

Тем не менее успешное принятие законопроекта, обязывающего правительство запросить такую отсрочку, стало возможным благодаря переговорам Мэй с лидером оппозиции Джереми Корбином. Согласно итогам голосования в парламенте, наибольшую поддержку документу обеспечили именно лейбористы, отдавшие за него 229 из 313 голосов (при лишь 14 голосах консерваторов).

Обсуждение премьер-министром вопросов брексита с Корбином вызвало шквал недовольства в обеих партиях.

«Самая большая угроза нашему положению в мире, нашей обороне и нашей экономике — это лидер оппозиции. Что даёт ему право быть вовлеченным в брексит?» — возмутился член парламента от Консервативной партии Ли Роули.

Достаточно резко высказался и экс-глава британского МИД Борис Джонсон. «Вызывает глубокое разочарование, что кабинет министров решил доверить окончательное решение по брексит Джереми Корбину и Лейбористской партии», — приводит его слова New York Times.

Депутат Лейбористской партии Анна Тёрли, в свою очередь, отметила, что Мэй трижды не смогла продвинуть свою сделку по выходу из ЕС и теперь «пытается впутать в хаос брексита Джереми Корбина».

Другая представительница лейбористов Эмили Торнберри и вовсе заподозрила Корбина в намерении пойти на сговор с премьером и отказаться от главного требования партии — проведения референдума по любому из соглашений о выходе из ЕС, которое будет принято парламентом.

Сам лидер Лейбористской партии отметил, что он высказывал это требование Мэй, однако, вопреки его ожиданиям, позиция премьера по этому вопросу не слишком изменилась. Тем не менее переговоры Корбин назвал «полезными, но незавершёнными».

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Reuters

© UK Parliament/Mark Duffy

В канцелярии Мэй высказались более оптимистично. «Сегодняшние переговоры были конструктивными. Обе стороны проявили гибкость и показали приверженность тому, чтобы положить конец неопределённости, возникшей вокруг процесса брексита», — подчеркнули в аппарате.

При этом отмечается, что Мэй и Корбин намерены продолжить дискуссию.

Реакция сторонников брексита без сделки

Далеко не все довольны решением парламентариев об отсрочке брексита. В частности, крайне разочарованы оказались сторонники «жёсткого» сценария выхода из состава ЕС. Их недовольство вызвал не только сам факт отсрочки, но и скорость рассмотрения законодательного акта.

«Трудно утверждать, что имело место тщательное взвешенное обсуждение, когда вы протолкнули законопроект через палату общин едва ли не за четыре часа. Это не взвешенное обсуждение, а грубое нарушение конституции», — заявил консерватор Марк Франсуа.

Другой тори Питер Боун ещё во время дискуссий в парламенте призывал спикера палаты общин Джона Беркоу «остановить этот фарс». Его однопартиец Билл Кэш назвал законопроект «достойным осуждения», а прецедент столь быстрого принятия документа — недемократичным.

Недовольство выразили и некоторые члены правительства. Так, младший министр по брекситу Крис Хитон-Харрис вечером в среду подал в отставку, объяснив это затянувшимся процессом выхода из ЕС.

«Я понимаю ваше желание не выходить из Евросоюза без сделки, и это делает мою работу в правительстве неуместной», — написал Хитон-Харрис в Twitter.

Уволиться решил и парламентский заместитель министра по делам Уэльса Найджел Адамс. Он назвал ошибкой переговоры Мэй с Корбином и заявил, что правительство рискует провалить «брексит, за который голосовали люди».

Позиция Брюсселя

В случае одобрения законопроекта об отсрочке палатой лордов, Терезе Мэй необходимо добиться согласия на неё со стороны Евросоюза.

С одной стороны, представители ЕС демонстрируют готовность пойти навстречу Лондону. С другой, по данным The Financial Times, они подчёркивают, что короткой отсрочкой здесь не обойтись и необходимо перенести брексит на январь или конец марта 2020 года. В этом случае Великобритании придётся принимать участие в выборах в Европарламент в мае текущего года и делегировать своего представителя в Еврокомиссию.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген считает, что за короткое время британские парламентарии не найдут правильного решения.

«В существующей ситуации глубокого институционального тупика нет никакого смысла запрашивать краткую отсрочку брексита... Евросоюз должен настоять на предоставлении длительной отсрочки и участии (Великобритании. — RT) в выборах в Европарламент», — написал Рёттген в Twitter.

Главный представитель Европейского Союза по вопросам выхода Великобритании из ЕС Мишель Барнье выступает с речью в Европейском парламенте в Страсбурге.

Reuters

© Vincent Kessler

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду в Европарламенте, также заявил, что Брюссель не согласится на новую короткую отсрочку.

«12 апреля — крайний сроком для утверждения палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет», — подчеркнул Юнкер.

В законопроекте, одобренном палатой общин британского парламента не обозначаются конкретные сроки переноса брексита, которые должна потребовать премьер-министр. В то же время Тереза Мэй надеялась именно на краткосрочный перенос брексита, чтобы страна не принимала участие в европейских выборах.

Впрочем, в правительстве Великобритании полагают, что даже длительная отсрочка не помешает Лондону выйти из ЕС тогда, когда он будет к этому готов.

«Какова бы ни была условленная отсрочка, если мы получим сделку на более раннем этапе, это будет во всеобщих интересах, чтобы мы перешли к периоду осуществления на этом этапе», — заявил министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в интервью телеканалу ITV.

Большинство парламентариев понимают, что выход Соединённого королевства без соглашения — это очень рискованная ситуация, сказала в беседе с RT доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Повышается риск для бизнеса, тех всех бизнес структур финансовых, которые работают в Соединенном королевстве и при этом связаны с общими европейскими финансовыми структурами и финансовыми потоками», — сказала эксперт.

При этом большая часть парламентариев все-таки считает, что если Соединенного королевство не может заключить компромиссную сделку, то выходить надо в любом случае, отметила Ерёмина. Она уточнила, что депутаты не смогли решить вопрос с границей и впоследствии именно этот пункт станет самым сложным.

«Поэтому я рассматриваю это решение просто как отсрочку перед самым сложным вопросом, вопросом о границах», — заключила эксперт.