«Жёсткий» брексит почти неизбежен»: британские депутаты отвергли все предложения по соглашению с ЕС

Палата общин парламента Великобритании вновь не смогла принять ни один из предложенных сценариев выхода из Европейского союза. Во вторник, 2 апреля, ситуацию обсудит правительство. По данным СМИ, премьер-министру Терезе Мэй могут предложить провести повторный референдум. Между тем в ЕС не исключают, что британцы будут просить об очередной отсрочке, чтобы избежать «жёсткого» брексита. Однако, по мнению экспертов, в Брюсселе вряд ли согласятся на подобное развитие событий.

Британские парламентарии в очередной раз не смогли согласовать ни один из вариантов выхода Соединённого Королевства из Европейского союза. Об этом свидетельствуют итоги голосования по четырём предложениям, выдвигавшимся на рассмотрение в понедельник, 1 апреля.

«Это означает, что в палате общин, в парламенте страны, решившей покинуть Европейский союз, до сегодняшнего дня нет никакого позитивного большинства. Есть только негативное большинство. Негативное большинство против сделки, негативное большинство против выхода без сделки, негативное большинство по любым другим вариантам», — заявил главный переговорщик от Брюсселя по брекситу Мишель Барнье на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

Первое предложение касалось сценария, при котором не удастся добиться отсрочки выхода. В этом случае предлагалось предоставить парламенту выбор между выходом без сделки и отзывом введения в действие статьи 50 Лиссабонского договора, что отменяло бы сам процесс выхода Великобритании из ЕС (за —191, против — 292).

Второе предусматривало проведение общенационального референдума, на который бы вынесли текст любого соглашения по брекситу, одобренного палатой общин (за — 280, против — 292).

Ещё одна инициатива под названием «Единый рынок 2.0» (или «Норвежский вариант плюс») предлагала сохранение Великобритании в Европейской экономической зоне, а также вступление в Европейскую ассоциацию свободной торговли, но без членства в ЕС (за — 261, против — 282). Автором предложения был член Консервативной партии Ник Боулз, который после неудачи сообщил о выходе из рядов тори.

«Я признаю, что потерпел неудачу. Прежде всего из-за того, что моя партия не сумела пойти на компромисс. Я сожалею, что по этой причине я выхожу из партии», — сказал депутат, после чего покинул зал заседаний.

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Наиболее перспективным сценарием «мягкого» брексита оказалась инициатива другого консерватора Кеннета Кларка. Он предлагал в любое соглашение включить пункт о постоянном и всеобъемлющем таможенном союзе между Лондоном и ЕС, распространяющемся на всё Соединённое Королевство. Проекту не хватило всего нескольких голосов для одобрения (за — 273, против — 276).

Ситуация с британским выходом из Европейского союза по-прежнему тупиковая, констатировал спикер палаты общин Джон Беркоу. В свою очередь, министр по вопросам брексита Стивен Баркли добавил, что 2 апреля кабмин соберётся для обсуждения итогов прошедшего голосования. Он не исключил, что сделка по выходу из Евросоюза, подготовленная премьером Терезой Мэй, будет вынесена на рассмотрение в четвёртый раз.

Как пишет The Times, во время заседания кабмина министр финансов Филип Хэммонд попросит рассмотреть возможность референдума по вопросу брексита, поскольку «ни консерваторы, ни страна не могут допустить проведения выборов». По его мнению, правительство либо примет компромиссный вариант сделки, либо согласится с проведением второго референдума относительно выхода страны из ЕС.

В то же время в Брюсселе полагают, что глава британского правительства попросит ещё одну отсрочку. В этом случае Лондон должен будет принять участие в выборах в Европарламент и номинировать своего представителя в состав Еврокомиссии.

«Великобритания может попросить ещё одной отсрочки​​​. Такая отсрочка будет представлять существенный риск для ЕС, поэтому потребуется серьёзное обоснование», — указал координатор Брюсселя на переговорах с Лондоном Мишель Барнье.

«В ЕС не согласятся»

Как считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, никто из британских политиков не стремится взять на себя ответственность в ситуации с брекситом, поэтому Лондон до сих пор не смог определиться с каким-либо сценарием выхода из состава ЕС.

«Я допускаю, что будет одобрена отсрочка, но британская сторона должна будет предложить новый механизм выхода. Пока она не предложит, в отсрочке нет никакого смысла. Просить ещё раз отсрочку под «ничего» — это и себя смешить, и всех остальных», — заметил эксперт.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Reuters

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При этом Брутер не исключил, что 12 апреля произойдёт «жёсткий» брексит. Это замкнутый круг, в котором находится палата общин, отвергающая как одобренную ЕС сделку, так и предложения британских парламентариев, подчеркнул он.

«Что теперь в четвёртый раз ставить на голосование план Мэй? Пятый? Шестой? До того момента пока британские парламентарии не умрут с голода и не согласятся? Это выглядит настолько нелепо, что кажется, что она сама должна отказаться от этого момента», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, политолог и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что в ЕС не согласятся на предоставление второй отсрочки.

«Сериал надо заканчивать, потому что если Брюссель будет так толерантно относиться, то это вызовет «эффект домино». Им надо показать строгость в отношении одной страны, потому что иначе ЕС может распасться. Здесь нужно показать жёсткость позиции», — подчеркнул он.

По его мнению, отсутствие единства в британском парламенте обусловлено недовольством фигурой премьер-министра королевства Терезы Мэй и внутриполитическим кризисом.

«Во-первых, Мэй растеряла свой рейтинг, уже не видит для себя перспектив и понимает, что она «хромая утка». Во-вторых, происходит замедление экономического роста в стране. Кроме того, существует неопределённость в том, какие отношения Лондону поддерживать со своим главным союзником — США. Всё это складывается в единый симбиоз», — сказал Блохин.

«Терпение ЕС на исходе»

Напомним, что изначально брексит должен был состояться 29 марта. Однако из-за того, что британские парламентарии отклонили как согласованную с ЕС сделку, так вариант «жёсткого» выхода страны из сообщества, Тереза Мэй обратилась в Брюссель с просьбой об отсрочке.

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В ЕС прошение удовлетворили, дав Лондону время на выбор: если палата общин одобряет соглашение, то датой брексита становится 22 мая, в противном случае Великобритания покидает «единую Европу» без сделки 12 апреля.

Вместе с тем европейские официальные лица высказывают диаметральные мнения о сложившейся ситуации. Главный переговорщик от Брюсселя по брекситу Мишель Барнье по-прежнему уверен, что «жёсткий» вариант ещё можно предотвратить.

«В ситуации, в которой мы находимся сегодня, вариант «без сделки» вероятен. Я должен говорить правду, это моя обязанность», — сказал он.

В свою очередь, бывший премьер-министр Бельгии, глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт, участвующий в переговорах с Великобританией, указал, что Лондон неминуемо столкнётся с «жёстким брекситом».

«Палата общин снова голосует против всех вариантов (брексита. — RT). «Жёсткий» брексит становится почти неизбежным. В среду у Великобритании будет последний шанс выйти из тупика или кануть в пропасть», — написал политик в Twitter.

Вместе с тем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заметил, что на континенте уже осведомлены о том, чему британские парламентарии говорят «нет», но до сих пор не знают, чему они скажут «да».

«Мы проявили много терпения по отношению к нашим британским друзьям, но даже это терпение иссякает. Я хотел бы, чтобы через несколько часов, через несколько дней Великобритания пришла к соглашению о том, по какому пути идти дальше», — заметил он.