Маас сообщил о готовности ЕС к брекситу без сделки

Короткая ссылка
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас написал в своём аккаунте в Twitter, что Германия и Европейский союз готовы к выходу Великобритании из ЕС без сделки.
Маас сообщил о готовности ЕС к брекситу без сделки
  • Reuters

«У нас заканчивается время для того, чтобы предотвратить неупорядоченный брексит. Британцы должны решить до 12 апреля, как действовать дальше», — заявил Маас.

Он подчеркнул, что в противном случае брексит состоится без сделки, «как бы трудно это ни было».

При этом дипломат добавил, что Германия и ЕС «в любом случае хорошо подготовлены».

Ранее стало известно, что парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.

Впоследствии глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что 10 апреля созовёт экстренный саммит ЕС по итогам голосования британского парламента по соглашению с Евросоюзом о выходе Великобритании из интеграционного объединения.

Также в январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера Терезы Мэй остаться у власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить