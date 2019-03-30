Маас сообщил о готовности ЕС к брекситу без сделки

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас написал в своём аккаунте в Twitter, что Германия и Европейский союз готовы к выходу Великобритании из ЕС без сделки.

«У нас заканчивается время для того, чтобы предотвратить неупорядоченный брексит. Британцы должны решить до 12 апреля, как действовать дальше», — заявил Маас.

Он подчеркнул, что в противном случае брексит состоится без сделки, «как бы трудно это ни было».

При этом дипломат добавил, что Германия и ЕС «в любом случае хорошо подготовлены».

Ранее стало известно, что парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.

Впоследствии глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что 10 апреля созовёт экстренный саммит ЕС по итогам голосования британского парламента по соглашению с Евросоюзом о выходе Великобритании из интеграционного объединения.

Также в январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера Терезы Мэй остаться у власти.