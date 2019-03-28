«Просто какой-то спектакль»: почему парламент Британии отверг все альтернативные планы по брекситу

Выход Великобритании из ЕС может растянуться на неопределённый срок из-за невозможности найти золотую середину между «жёстким» и сугубо формальным вариантами этой процедуры. Такое мнение опрошенные RT эксперты высказали после голосования в палате общин, в ходе которого британские парламентарии, получившие руководство над повесткой по брекситу, отвергли все восемь сценариев «развода» с Евросоюзом. Согласованы были лишь сроки переноса выхода — теперь он состоится в мае или апреле этого года, в зависимости от результатов нового голосования по проекту соглашения с ЕС. Принятия этого документа добивается премьер-министр Великобритании.

Британские парламентарии отвергли все восемь вариантов брексита, которые были предложены в качестве альтернативы плану Терезы Мэй. Перед голосованием парламент согласовал перенос даты выхода страны из ЕС на 22 мая, если до 29 марта будет одобрен вариант сделки Терезы Мэй, или на 12 апреля — если парламент в очередной раз проголосует против.

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На голосование в палате общин были вынесены восемь альтернативных планов по брекситу: так называемый жёсткий брексит без соглашения с ЕС, сохранение членства Лондона в Европейском таможенном союзе, сохранение членства в экономической зоне и торговой ассоциации без членства в таможенном союзе, план Джереми Корбина по всеобъемлющему сохранению членства в таможенном союзе, полная отмена брексита при невозможности достичь соглашения, отмена 50-й статьи Лиссабонского договора, новый референдум, а также вариант сохранения доступа британских товаров на рынки ЕС в течение двух лет.

Минимальный разрыв по числу голосов получил вариант, предусматривавший сохранение членства Великобритании в Европейском таможенном союзе без дополнительных соглашений. За него проголосовали 264 парламентария, 272 высказались против. За «жёсткий» брексит без любых соглашений с Евросоюзом проголосовали 160 членов палаты общин, 400 — против.

Меньше всего голосов за получил вариант EFTA/EEA, в котором Великобритании предлагается остаться в Европейской экономической зоне и вновь вступить в Европейскую ассоциацию свободной торговли, но без членства в таможенном союзе с единой Европой.

Опасные альтернативы

Голосование по этим восьми альтернативным вариантам было проведено после того, как парламентарии палаты общин потребовали у Терезы Мэй передать им контроль над брекситом. При этом результаты нынешнего голосования не имеют обязывающей силы для кабинета министров.

Некоторые британские парламентарии раскритиковали действия палаты общин и назвали происходящее фарсом.

«Парламент проголосовал против всех восьми вариантов. Что за фарс! Я знал, что именно так всё и будет, поэтому голосовал против того, чтобы парламент руководил процессом или проводил пробные голосования», — написал в своём Twitter беспартийный депутат палаты Ян Остин.

What a farce as Parliament votes against all eight options.

This is exactly what I thought would happen and why I voted against Parliament taking charge of the process or indicative votes. — Ian Austin (@IanAustinMP) 27 марта 2019 г.

Его поддержал и депутат от Шотландской национальной партии Дрю Хенри.

«Это парламентский кризис. Полный раздрай после хаотичного голосования. Просто какой-то спектакль как для нас, так и для всего мира», — написал Хенри.

Westminster in crisis. A shambles, following chaos. What a spectacle, here and internationally — Drew Hendry MP (@drewhendrySNP) 27 марта 2019 г.

В свою очередь, Тереза Мэй накануне голосования раскритиковала попытки членов палаты общин отобрать контроль над повесткой по брекситу, назвав ситуацию опасным прецедентом, который нарушает баланс между демократическими институтами Великобритании.

«Я предоставила бы парламентариям право выбрать альтернативы для брексита, но скептически отношусь к этому. Это может привести к противоречивым результатам, вообще не дать результата или привести к такому результату, который будет невозможно согласовать с ЕС», — приводит слова Мэй РИА Новости.

Недостижимый договор

Результаты голосования, в ходе которого были отвергнуты все альтернативы, говорят о том, что вариант правительства Терезы Мэй был лучшим из всех предложенных, заявил министр по вопросам брексита Стивен Баркли.

Тереза Мэй во время визита в Северную Ирландию, 5 февраля 2019 г.

© Liam McBurney/Pool via REUTERS

«Результаты процедуры, состоявшейся сегодня в палате общин, укрепляют нашу уверенность в том, что сделка, которую правительство согласовало с Евросоюзом, является лучшим вариантом», — заявил Баркли после голосования.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева отметила в беседе с RT, что сейчас каждый депутат беспокоится лишь о том, чтобы сохранить за собой кресло на будущих выборах, а партии перестали быть левыми или правыми и делятся уже по отношению к брекситу.

«Учитывая, что это голосование не имеет для правительства обязательной юридической силы, парламент не взял власть в свои руки. Неизвестно, поставит ли спикер парламента Беркоу соглашение с ЕС на голосование в третий раз. Ранее ему было отказано в третьем голосовании на основании прецедента 1604 года, который гласит, что правительство не имеет права брать депутатов измором и ставить на голосование один и тот же документ, до тех пор пока не получит нужный результат», — пояснила Ананьева.

Напомним, что Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.

«Я готова уйти с этой работы раньше, чем намеревалась, чтобы сделать то, что правильно для нашей партии и страны», — сказала Мэй.

При этом она признала, что не располагает достаточной поддержкой парламентариев для утверждения предлагаемого документа по сделке о выходе Великобритании из ЕС.

Спорный план

План Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС был согласован с Брюсселем в ноябре 2018 года. Согласно ему, страна формально выйдет из состава Евросоюза 29 марта (как и было указано по итогам референдума), однако будет следовать внутреннему законодательству и правилам ЕС в течении «периода имплементации». Предполагалось, что за это время Соединённое Королевство и Евросоюз должны будут оформить новый формат взаимоотношений на будущее.

Сторонники брексита не согласны с таким вариантом, так как он предполагает следование правилам Европейского таможенного союза и единой экономической зоны, но при этом никакой возможности повлиять на них не остаётся.

Инсталляция во время акции противников брексита, 26 января 2019 г.

Reuters

© Clodagh Kilcoyne

При этом план Мэй содержит ещё один пункт, который вызывает крайнее недовольство со стороны сторонников выхода из ЕС, — так называемый страховочный вариант по Северной Ирландии.

В 1998 году было заключено Белфастское мирное соглашение, которое положило конец многолетнему этнополитическому конфликту между протестантами-оранжистами и католиками-республиканцами.

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Основой соглашения послужило положение об отсутствии физической границы между Северной Ирландией, которая является частью Британии, и Республикой Ирландия, которая остаётся частью ЕС. Для того чтобы обеспечить выход из Евросоюза, британским властям придётся возводить границу, что может привести к новым конфликтам.

Северная Ирландия выступает резко против выхода из ЕС без соглашения, так как он будет означать конец открытой и фактически «невидимой» границы из-за необходимости проверок.

Страховочный вариант заключается в том, что если до конца переходного периода не будет принято решение по границе, приемлемое для всех сторон, Северная Ирландия сохранит членство в Европейском таможенном союзе.

Великобритания не может экономически отторгнуть входящую в её состав Северную Ирландию, а поэтому сторонники брексита опасаются, что этот вопрос правительство может использовать как предлог для сохранения членства всего королевства в таможенном союзе — что прямо противоречит идеологии брексита в части установления независимой от ЕС торговой политики.

Ирландский вопрос

Ирландская граница — наиболее острый вопрос, который был поднят в контексте брексита, пояснил в разговоре с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Консерваторы могут одобрить соглашение по границе Северной Ирландии, которая станет сплошной и закрытой. В таком случае перемещение ирландцев внутри своего острова будет невозможным — и такое положение дел вызовет недовольство у экстремистов. Консерваторы могут принять «мягкое» соглашение, которое предусматривает пересечение границы. В таком случае Великобритания будет вне Евросоюза, но благодаря Северной Ирландии сможет находиться внутри таможенной зоны», — рассказал эксперт.

При этом, как отмечает Владимир Швейцер, Великобритания сильно интегрирована с Европой, а поэтому «жёсткий» брексит без соглашения обрушит экономики обеих сторон. Процесс выхода растянется на значительное время из-за пересмотра основных соглашений по экономическим вопросам. Однако, с точки зрения эксперта, в той или иной форме брексит всё-таки состоится.

«Брексит — следствие референдума, а отменить итоги референдума никаким голосованием нельзя. Для того чтобы сохранить членство Британии в Евросоюзе, нужно утвердить новый референдум, который может провести только королева», — заключил Владимир Швейцер.