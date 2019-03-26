«Мэй теряет почву под ногами»: как британские депутаты пытаются взять брексит под контроль

Парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы члены палаты общин получили право определять повестку дня на заседании 27 марта, когда будет решаться вопрос выхода страны из ЕС. Таким образом, теоретически депутаты могут одобрить вариант сделки, отличный от того, который предлагает премьер-министр Тереза Мэй, или же вовсе отказаться от выхода из Евросоюза. Правительство выступило против такого развития событий, а три члена кабмина подали в связи с этим в отставку. Эксперты полагают, что консерваторы пытаются затянуть процесс брексита, чтобы избежать отставки Мэй, которая может привести к досрочным выборам в парламент.

Кабинет министров Терезы Мэй несёт потери из-за политического кризиса, который возник в связи с ситуацией с брекситом. В отставку подали министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

Все трое выступили за предоставление парламенту права определять повестку по брекситу на ключевом заседании 27 марта и за возможность голосования по различным вариантам действий, связанных с брекситом.

Парламент одобрил данное решение, против которого выступало британское правительство. В соответствии с правилами партийной дисциплины Харрингтон, Берт и Брайн подали в отставку.

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После голосования по этому вопросу правительство Терезы Мэй резко раскритиковало действия парламентариев, заявив, что они нарушают баланс между демократическими институтами Великобритании и создают опасный прецедент.

«Это был бы нежелательный прецедент, который нарушил бы баланс демократических институтов... Я предоставила бы парламентариям право выбрать альтернативы для брексита, но скептически отношусь к этому. Это может привести к противоречивым результатам, вообще не дать результата или привести к такому результату, который будет невозможно согласовать с ЕС», — приводит слова Мэй РИА Новости.

За какие варианты действий относительно брексита будут голосовать депутаты, пока не известно, однако основными на сегодня являются отсрочка брексита на продолжительный срок, выход из Евросоюза без сделки, проведение повторного референдума, выход Британии из ЕС с сохранением членства в Европейском таможенном союзе и отмена брексита как такового.

Из-за невозможности решить проблемы, связанные с брекситом, Тереза Мэй потеряла почву под ногами, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Её политический рейтинг стремительно падает. У Великобритании нет консенсуса в отношении брексита. Тереза Мэй хочет усидеть на двух стульях: выйти из ЕС, но при этом сохранить экономические преференции. Если Великобритания заявила о выходе, обратного пути нет. В свою очередь, ЕС хочет демонстративно поставить в угол Великобританию, а другие страны напугать», — отметил эксперт в беседе с RT.

Без выхода

Комментируя ситуацию вокруг предстоящего голосования, министр внешней торговли Лиам Фокс не исключил, что Британия вообще может не выйти из Евросоюза.

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«Мы либо покидаем Евросоюз с соглашением, либо уйдем без сделки, которая возможна, но я думаю, что позиция парламента делает это маловероятным. Или мы вообще не уходим, что, я думаю, приведет к демократическому и конституционному кризису», — цитирует британского министра ТАСС.

Палата общин уже дважды отвергала проект соглашения, предложенный правительством Терезы Мэй. Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры 27 стран — членов Евросоюза единогласно приняли решение по запросу Лондона об отсрочке брексита. Она будет предоставлена до 22 мая, если парламент одобрит проект соглашения с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если депутаты в очередной раз проголосуют против соглашения, принятия которого добивается Мэй.

25 марта Еврокомиссия сообщила, что ЕС уже завершил подготовку к выходу Великобритании без соглашения, так называемому жёсткому брекситу.

«Так как всё более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию «жёсткого» брексита, — говорится в официальном заявлении. — В сценарии без сделки Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных механизмов. С этого момента все первичные и вторичные законы ЕС перестанут применяться к Великобритании. Переходного периода не будет, как это предусмотрено в соглашении о выходе».

При этом ЕК предупреждает, что подобный вариант является самым нежелательным для европейских коммерческих интересов.

Торг со временем

Консервативная партия не хочет новых выборов, поэтому всячески оттягивает брексит и собирается голосовать за то, чтобы вести дальнейшие переговоры с Евросоюзом, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Новые выборы — угроза для Консервативной партии, которая по итогам голосования может потерять власть. В спину консерваторам дышат лейбористы. Все действия, связанные с брекситом, которые будут происходить в ближайшее время, — затягивание процесса. Евросоюз неоднократно заявлял, что сделал для Великобритании всё по брекситу и ничего менять не будет», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании 25 марта

© UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Заявление министра торговли Лиама Фокса, настаивающего на сделке, демонстрирует желание политического истеблишмента страны сохранить торговые преференции со странами единой Европы, пояснил Швейцер.

«Великобритания на данный момент ещё никуда не вышла. В то же время Швейцария и Норвегия формально не входят в ЕС, но между ними существуют прекрасные торгово-экономические соглашения. Мне кажется, Великобритания стремится формально выйти из структур ЕС, но при этом сохранить единую с Евросоюзом экономическую базу», — добавил эксперт.

Протестные настроения

Ситуацией с невозможностью правительства и парламента разрешить проблему брексита пользуются противники выхода Великобритании из ЕС. 23 марта в Лондоне прошёл марш, участники которого требовали от правительства полностью отменить выход из Евросоюза.

Британские СМИ сообщали, что в акции приняли участие около 1 млн человек. Кроме того, на сайте британского парламента была размещена петиция за отмену брексита, которая собрала более 5 млн подписей.

Организаторы марша из организации People's Vote отмечали, что мероприятие должно было объединить как сторонников выхода из ЕС, так и противников брексита — действия правительства Терезы Мэй вызывают недовольство обеих сторон.

Однако британские СМИ отмечают, что People's Vote представляет интересы желающих сохранить членство Великобритании в Евросоюзе. К примеру, в ходе акции с трибун выступали первый министр Шотландии Никола Стёрджен и мэр Лондона Садик Хан, известные своим негативным отношением к выходу из единой Европы.

В свою очередь, лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин заявил, что правительство не прислушивается к британским гражданам в ситуации с брекситом.

«Люди расстроены. Неудивительно, что они прошли маршем протеста против действий правительства. Расстроены даже те, кто хотел выхода из ЕС... Сделка Мэй нежизнеспособна. Настало время парламенту взять контроль над происходящим в свои руки. И Мэй не должна блокировать попытки парламентариев найти альтернативы», — заявил политик-лейборист.

Перспективы отставки

Тереза Мэй не имеет полной поддержки среди членов собственной партии, потому что консерваторы не хотят брать на себя ответственность за брексит, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Тереза Мэй теряет почву под ногами, не получая полной поддержки. Консервативная партия испытывает сомнения и неуверенность, следует ли выходить из ЕС. Британская политика отличается непрямолинейным подходом. Поэтому консерваторы, которые были инициаторами брексита, могут уступить оппозиции, чтобы она продолжила заниматься этим вопросом и приняла на себя всю ответственность за его итог», — отметил эксперт в интервью RT.

Если Тереза Мэй будет вынуждена оставить место руководителя Консервативной партии и председателя парламента, это станет предлогом для проведения парламентских перевыборов, пояснил эксперт.

«В этом случае Британия может использовать и возможную отставку Терезы Мэй, и парламентские перевыборы для того, чтобы занять новую позицию по брекситу и продолжить переговоры с Европой», — пояснил Владимир Оленченко.