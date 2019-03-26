В Британии один министр и два замминистра подали в отставку из-за брексита
Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает агентство, все трое выступили 25 марта за предоставление права парламенту определять повестку 27 марта и проголосовать по различным вариантам действий, связанным с брексит.
Парламент одобрил данную поправку, против которой выступало британское правительство. В соответствии с правилами партийной дисциплины, Харрингтон, Берт и Брайн подали в отставку.
Ранее британские депутаты высказались за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам дальнейших действий, связанных с брекситом.