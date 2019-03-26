В Британии один министр и два замминистра подали в отставку из-за брексита

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В Великобритании замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн подали в отставку из-за ситуации вокруг брексита.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, все трое выступили 25 марта за предоставление права парламенту определять повестку 27 марта и проголосовать по различным вариантам действий, связанным с брексит.

Парламент одобрил данную поправку, против которой выступало британское правительство. В соответствии с правилами партийной дисциплины, Харрингтон, Берт и Брайн подали в отставку.

Ранее британские депутаты высказались за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам дальнейших действий, связанных с брекситом.

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