Британские депутаты проголосовали за большую роль парламента в процессе брексита

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Британские депутаты поддержали идею делегирования парламенту страны большего количества прав по вопросам, связанным с выходом королевства из Европейского союза.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что они, в частности, высказались за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам дальнейших действий, связанным с брекситом.

Соответствующую поправку депутаты приняли 25 марта вечером.

Ожидается, что депутаты выразят своё отношение, в том числе, по таким радикальным идеям, как отказ от бресита, проведение второго референдума и выход из ЕС без соглашения.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что парламент 27 марта проголосует по законопроекту о переносе даты брексита с 29 марта на более поздний срок.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.

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