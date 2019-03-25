Британский парламент проголосует по переносу брексита 27 марта
- Reuters
Об этом информирует The Guardian.
«Мэй сообщила, что депутаты проголосуют по законопроекту об изменении даты брексита... в среду», — говорится в тексте.
Ранее Мэй признала, что не располагает достаточной поддержкой парламентариев для утверждения предлагаемого документа по сделке о выходе Великобритании из ЕС.
Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.
В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.