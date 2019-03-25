Британский парламент проголосует по переносу брексита 27 марта

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что парламент 27 марта проголосует по законопроекту о переносе даты брексита с 29 марта на более поздний срок.

Об этом информирует The Guardian.

«Мэй сообщила, что депутаты проголосуют по законопроекту об изменении даты брексита... в среду», — говорится в тексте.

Ранее Мэй признала, что не располагает достаточной поддержкой парламентариев для утверждения предлагаемого документа по сделке о выходе Великобритании из ЕС.

Также, по сообщениям The Sunday Times, кабинет Мэй намерен добиться её отставки.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.