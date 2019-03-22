«Перспектив не просматривается»: почему в Европарламенте призывают провести брексит до 18 апреля

Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что попросил страны ЕС дать отсрочку для брексита максимум до 18 апреля. Он напомнил, что в мае предстоят выборы в европейский законодательный орган. При этом британский премьер-министр Тереза Мэй в своём письме руководству Евросоюза просит отложить начало процедуры на дату не позднее 30 июня. Эксперты отмечают, что Брюссель стремится ускорить этот процесс, чтобы избежать проблем при формировании парламента.

Выход Великобритании из Евросоюза может быть отложен максимум до 18 апреля. Об этом заявил Антонио Таяни. Изначально брексит был запланирован на 29 марта.

«Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля», — сказал он на полях саммита Евросоюза в Брюсселе.

18 апреля — это последний день, когда Европарламент может ратифицировать соглашение с Великобританией, так как в мае состоятся выборы в этот европейский орган, пояснил Таяни.

При этом накануне Тереза Мэй в официальном письме на имя председателя Европейского совета Дональда Туска обратилась к ЕС с просьбой отсрочить начало брексита до 30 июня.

«Если голосование будет успешным, то отсрочка предоставит парламенту время на рассмотрение условий соглашения. Если нет, то парламенту предстоит решить, как действовать дальше. Но я, как премьер-министр, не готова откладывать старт брексита на дату позднее 30 июня», — сказала она.

Такое сокращение сроков — с 30 июня до 18 апреля — неприятный сюрприз для Мэй, которой нужно время, чтобы убедить парламентариев поддержать её проект по брекситу, отметил политолог Александр Асафов.

«Она думала, что понимание достигнуто, учитывая последний раунд голосования, хотя ей неоднократно сказали, что все 27 стран Евросоюза должны выразить своё согласие», — сказал он RT.

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«Будут серьёзные бюрократические проблемы»

В то же время Евросоюз, наоборот, стремится ускорить процесс заключения соглашения, чтобы на выборах в Европарламент не было необходимости принимать в расчёт Великобританию, убеждён доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Если вдруг не случится чудо и Великобритания не решит остаться в Евросоюзе, конечно, депутатов от Великобритании в ЕП быть не должно. А у них там почти десятипроцентная квота. Если их будут переизбирать, то придётся искать кого-то на их место, проводить новые выборы, сокращать число депутатов в этой каденции. То есть будут серьёзные бюрократические проблемы, которыми никто не хочет заниматься», — отметил он в разговоре с RT.

Также по теме «Клубок интересов и проблем»: согласится ли ЕС на отсрочку брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с письмом на имя председателя Европейского совета Дональда Туска с просьбой...

При этом в разговоре с британскими парламентариями Мэй уточнила, что не намерена откладывать запуск процедуры выхода из ЕС на более поздний срок, чем 30 июня. Также она заявила о планах представить соглашение о сделке по брекситу на рассмотрение парламента в третий раз.

На обращение Мэй ответили два крупных чиновника из ЕС. Глава Евросовета Дональд Туск сказал, что для брексита возможна «короткая отсрочка», но при условии положительного вердикта британского парламента по сделке с ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посоветовал Великобритании осуществить брексит до выборов в Европарламент, которые назначены на 23 мая.

В том, что британский парламент до сих пор не принял документ по брекситу, Мэй обвинила именно законодателей Соединённого Королевства.

«Я уверена, что обществу это надоело. Вы устали от того, что парламентарии говорят только о брексите. Вы обеспокоены этим, я на вашей стороне. Настало время парламенту принять решение», — говорится в заявлении премьер-министра.

«Отсрочить неизбежное»

Отметим, что изначальный план предписывал Великобритании начать выход из ЕС 29 марта 2019 года. В январе 2019 года Мэй не удалось получить одобрение парламента по согласованной ею сделке, в результате чего появилось несколько вариантов развития событий: выход из ЕС без сделки, а также перенос или отмена брексита.

В середине января правительство Мэй устояло во время голосования по вотуму недоверия, которое инициировал лидер лейбористов Джереми Корбин. В концу месяца британский премьер представила новую версию проекта соглашения по выходу из ЕС.

Однако в середине марта, за две недели до даты начала брексита, парламент вновь не одобрил сделку, после чего депутаты проголосовали против «жёсткого» выхода из ЕС без соглашения. Ещё позднее парламент высказался в пользу переноса даты брексита.

По мнению Мирзаяна, ситуация «жёсткого» брексита в сложившейся ситуации почти безальтернативна.