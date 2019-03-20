Мэй: брексит не будет отсрочен позднее, чем 30 июня

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход страны из Евросоюза не может быть отсрочен позднее, чем 30 июня 2019 года.

Как сообщает Sky News, Мэй заявила, что отмена брексита нанесёт непоправимый ущерб демократическому процессу.

Ранее Мэй официально обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой об отсрочке брексита до 30 июня.

Туск не исключил короткой отсрочки брексита.

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