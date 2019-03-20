Туск не исключил короткой отсрочки брексита
- Reuters
«Короткая отсрочка брексита будет возможной, но при условии положительного голосования в пользу соглашения в парламенте», — приводит ТАСС слова Туска.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой об отсрочке брексита до 30 июня.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT обращение премьер-министра Великобритании.