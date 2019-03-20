Туск не исключил короткой отсрочки брексита

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на небольшой срок возможен, если британский парламент одобрит сделку по брекситу.

Reuters

«Короткая отсрочка брексита будет возможной, но при условии положительного голосования в пользу соглашения в парламенте», — приводит ТАСС слова Туска. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой об отсрочке брексита до 30 июня. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT обращение премьер-министра Великобритании.