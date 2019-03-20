Эксперт оценил просьбу Мэй перенести брексит

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Анастасия Румянцева, Мария Носулько
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT обращение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к ЕС с запросом об отсрочке брексита.
Эксперт оценил просьбу Мэй перенести брексит
  • Reuters

«Я думаю, что, наверное, возможность манёвра у Евросоюза большая. Потому что это не ЕС «выталкивает», это Великобритания выходит. Поэтому неизбежно, с оговорками британское обращение будет принято», — отметил Оленченко.

Эксперт отметил, что в связи с этим возникает вопрос, как быть с выборами в Европейский парламент. 

«Формально, если Великобритания остаётся членом ЕС, то она может участвовать в выборах в Европарламент, а места, которые были за ней, уже распределены», — добавил он.

Оленченко предположил, что Евросоюз всё-таки примет отсрочку, но будет настаивать на «максимально предметном механизме», обеспечивающем выход Великобритании именно 30-го числа.

Ранее Мэй официально обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой об отсрочке брексита до 30 июня.

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