«Карусель брексита продолжает вращаться»: парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по выходу из ЕС

Разработанное правительством Терезы Мэй соглашение по брекситу в третий раз отклонили в парламенте. Премьер предупредила о тяжелых последствиях этого решения и отметила, что теперь Великобритания должна покинуть Евросоюз 12 апреля. В связи с очередным провалом соглашения ЕС намерен созвать экстренный саммит. Вместе с тем в Брюсселе считают, что сценарий выхода Великобритании без сделки является самым вероятным. Ранее Мэй заявила, что готова уйти в отставку, если парламентарии одобрят её вариант сделки.

Британский парламент в третий раз отклонил сделку по выходу из Евросоюза, подготовленную премьер-министром Терезой Мэй.

За документ проголосовали 286 депутатов, против — 344 народных избранника.

«Я считаю, что у всех членов палаты должно вызывать сожаление то обстоятельство, что мы вновь не смогли поддержать упорядоченный выход из ЕС. Последствия этого решения Палаты будут тяжёлыми», — сказала Мэй после итогов голосования.

В своей речи она обратила внимание на то, что теперь Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля, то есть через 14 дней.

«Этого недостаточно для того, чтобы согласовать, законодательно закрепить и ратифицировать соглашение. Тем не менее, палата общин явно дала понять, что не одобрит выход без сделки», — сказала премьер.

Она отметила, что, согласно позиции ЕС, любая отсрочка потребует чёткого обоснования и должна быть одобрена единогласно всеми 27 главами государств-членов ЕС до 12 апреля. В заключение Мэй сказала, что в понедельник, 1 апреля, парламент продолжит поиск приемлемой альтернативы брексита.

«Это правительство отстаивать сценарий упорядоченного брексита, за который высказались на референдуме», — сказала британский премьер.

В свою очередь, лидер британской оппозиции, лейборист Джереми Корбин, призвал провести в стране всеобщие выборы, а также высказался в пользу отставки Терезы Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин

Reuters

© UK Parliament/Mark Duffy/Handout

Выход без сделки

Глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении созвать 10 апреля экстренный саммит ЕС в связи с новым решением британского парламента по брекситу.

«Ввиду отклонения палатой общин соглашения о выходе (из ЕС. — RT), я принял решение созвать Европейский Совет 10 апреля», — написал Туск в Twitter.

Вместе с тем Еврокомиссия считает вероятным, что третий провал сделки по брексит в парламенте и сложившаяся ситуация способны привести к «жесткому» выходу Великобритании из ЕС.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.

«Сценарий без сделки 12 апреля сейчас является вероятным сценарием. Евросоюз готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов к сценарию отсутствия сделки в полночь 12 апреля», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение, что в случае неудачи Мэй по утверждению её сделки к 12 апреля сроки брексита будет определять Европа.

«К тому моменту мы должны будем решить, в какие сроки осуществить (выход без сделки. — RT). Ввиду этого мы ускорим финальный этап подготовки», — приводит слова Макрона Reuters.

Реакция бизнеса

Британский бизнес разочарован тем, что парламентарии не смогли принять решение, способное внести ясность в ситуацию с Brexit. С соответствующими заявлениями выступили временно исполняющий обязанности директора Института Директоров (IoD) Эдвин Морган и глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Джош Харди.

«Карусель брексита продолжает вращаться, но веселье давно кончилось. У нас нет больше слов для того, чтобы описать, насколько болезненные ощущения испытывают представители бизнеса в этом удушающем тупике. Неспособность принять какое-либо решение продолжает наносить ущерб предпринимателям», — приводит РИА Новости слова Эдвина Моргана.

В свою очередь, Харди сказал, что в понедельник всё внимание будет приковано к тому, «для чего существует парламент».

«Репутация страны, рабочие места, уровень их жизни — все это на кону. Мы находимся в двух неделях от выхода из ЕС без соглашения… Только парламентарии могут положить конец этому кошмару для бизнеса», — приводит РИА Новости сообщение Харди.

Британский парламент не достигнет консенсуса, пока эти процессы модерирует Тереза Мэй, предположил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Её хитрость по поводу того, что вы сперва примите, а я потом уйду, очевидна всем. Я думаю, что она сперва уйдёт, а потом уже будет понятен путь, по которому пойдёт Британия по выходу из ЕС», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, ситуацию ведут к очередному политическому кризису в Британии, к новым выборам и к формированию нового большинства.

Британский фунт отреагировал на решение парламента падением. В первые секунды после публикации итогов голосования фунт потерял 0,43% и упал до $1,298, однако позднее начал восстанавливать свои позиции.

Отставка в обмен на одобрение сделки

Напомним, изначально в качестве даты брексита было выбрано 29 марта. Однако в ходе голосования 13 марта парламент отклонил заключённую с Евросоюзом сделку. Вместе с тем парламентарии проголосовали и против «жёсткого» брексита.

14 марта парламентарии отвергли также идею повторного проведения референдума о брексите и выступили за отсрочку. 20 марта Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить выход Великобритании из союза до 30 июня.

Однако Брюссель потребовал от Лондона выйти из ЕС до выборов в Европарламент, которые назначены на 23 мая. По итогам саммита Евросоюза решено, что если «соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе», датой брексита станет 22 мая. Брексит без сделки был запланирован на 12 апреля.

Вместе с тем и сама идея брексита стала критиковаться в обществе. Так, 21 марта правительственный британский сайт с петицией об отмене брексита перестал работать из-за наплыва желающих проголосовать. На данный момент петиция собрала почти 6 млн голосов, однако власти отказались учитывать итоги голосования.

«Правительство не отменит статью 50 (о выходе из ЕС. — RT). Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и будем работать с парламентом, чтобы заключить сделку, которая обеспечит нам выход из Европейского союза», — отметили в правительстве.

23 марта в Лондоне на митинг сторонников повторения плебисцита пришли порядка 1 млн человек.

При этом Тереза Мэй предложила уйти в отставку в обмен на одобрение парламентом условий сделки.

«Я готова уйти с этой работы раньше, чем намеревалась, чтобы сделать то, что правильно для нашей партии и стран», — сказала она 27 марта.

Однако 28 марта парламент отверг все восемь предложенных вариантов дальнейшего развития событий. Среди них был «жёсткий» выход из ЕС, отмена брексита, проведение нового референдума, продолжение участия Лондона в других соглашениях

Сама схема, представленная Мэй, была провальной изначально, ещё за долгие месяцы до голосования, отметил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Для этого нужно посмотреть из чего состоит большинство в Нижней палате парламента: из консерваторов и представителей Северной Ирландии… В действующей ситуации подготовить предложение, которое бы удовлетворило и представителей Северной Ирландии и консерваторов крайне сложно», — сказал эксперт.

По его словам, срыв сроков способен привести к тяжёлым последствиям для Велиобритании и самой Мэй.

Он предположил, что процесс выхода могут продлить до лета, и к этому времени будет предпринята попытка выбрать один из вариантов выхода из ЕС. Всё это время Великобритания будет находиться в «подвешенном состоянии», уверен Абзалов.

«На этом фоне будут усиливаться голоса радикалов, которые уже будут выступать за жёсткий выход любым способом. Потому что ЕС тоже необходимо показать позицию, чтобы не начали выходить все. Европе нужно показать цену выхода, чтобы никто больше не продвигал такие действия», — заключил эксперт.