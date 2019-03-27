Юнкер сравнил проблему брексита с загадкой Сфинкса

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сравнил ситуацию вокруг брексита с загадкой Сфинкса. С таким заявлением он выступил во время сессии ЕП в Страсбурге.

«Если бы я сравнивал Великобританию со Сфинксом, то загадка Сфинкса показалась бы мне открытой книгой. Посмотрим, что эта «книга» скажет мне на следующей неделе», — заявил Юнкер.

В сентябре 2018 года экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил план брексита с поясом смертника для Великобритании.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что парламент 27 марта проголосует по законопроекту о переносе даты брексита с 29 марта на более поздний срок.

В январе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы Мэй остаться у власти.