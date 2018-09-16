Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана брексита с поясом смертника
- Reuters
«Прежде всего, я должна сказать, я думаю, что такой выбор формулировки был совершенно неприемлемым», — сказала она в интервью BBC.
Мэй напомнила, что она шесть лет была министром внутренних дел и уже два года возглавляет правительство. По её словам, она бы воздержалась от использования таких формулировок.
9 сентября Джонсон в авторской статье на Mail on Sunday подверг критике стратегию по брекситу. В частности, он заявил, что британскую Конституцию «обернули поясом смертника».