Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана брексита с поясом смертника

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова бывшего главы МИД Бориса Джонсона, сравнившего правительственную стратегию по выходу из Евросоюза с поясом смертника.
Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана брексита с поясом смертника
  • Reuters

«Прежде всего, я должна сказать, я думаю, что такой выбор формулировки был совершенно неприемлемым», — сказала она в интервью BBC.

Мэй напомнила, что она шесть лет была министром внутренних дел и уже два года возглавляет правительство. По её словам, она бы воздержалась от использования таких формулировок.

9 сентября Джонсон в авторской статье на Mail on Sunday подверг критике стратегию по брекситу. В частности, он заявил, что британскую Конституцию «обернули поясом смертника».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить