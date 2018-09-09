Джонсон обвинил Мэй в «унизительных» переговорах с ЕС по брекситу

Короткая ссылка
Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй за «заворачивание страны в пояс смертника» переговорами по брекситу, при этом «детонатор», по мнению политика, находится в руках Брюсселя.
Джонсон обвинил Мэй в «унизительных» переговорах с ЕС по брекситу
  • Reuters

Об этом Джонсон написал в Daily Mail.

«На каждом этапе переговоров до сих пор Брюссель получает то, что хочет только он. Мы договорились с ЕС о расписании, мы согласились передать £39 млрд ни за что взамен», — заявляет бывший глава МИД.

По его словам, настоящие переговоры по брекситу под руководством Мэй «унизительны».

Ранее Тереза Мэй заявила, что не допустит проведения второго референдума по вопросу выхода из Евросоюза.

Также в Лондоне заявили, что выход Британии из ЕС состоится даже в случае отсутствия договорённостей с Брюсселем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить