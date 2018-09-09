Джонсон обвинил Мэй в «унизительных» переговорах с ЕС по брекситу

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй за «заворачивание страны в пояс смертника» переговорами по брекситу, при этом «детонатор», по мнению политика, находится в руках Брюсселя.

Об этом Джонсон написал в Daily Mail.

«На каждом этапе переговоров до сих пор Брюссель получает то, что хочет только он. Мы договорились с ЕС о расписании, мы согласились передать £39 млрд ни за что взамен», — заявляет бывший глава МИД.

По его словам, настоящие переговоры по брекситу под руководством Мэй «унизительны».

Ранее Тереза Мэй заявила, что не допустит проведения второго референдума по вопросу выхода из Евросоюза.

Также в Лондоне заявили, что выход Британии из ЕС состоится даже в случае отсутствия договорённостей с Брюсселем.