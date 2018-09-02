Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не допустит проведения второго референдума по вопросу выхода из Евросоюза.
Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу
  • Reuters

«Задавать один и тот же вопрос снова и снова было бы жутким предательством по отношению к нашей демократии», — написала она в своей статье для The Sunday Telegraph.

Мэй также заверила, что не пойдёт на компромиссы, которые не отвечают национальным интересам Соединённого Королевства.

Кроме того, премьер отметила, что предстоящие месяцы станут критическими для определения будущего страны. 

Ранее в Лондоне заявили, что выход Британии из ЕС состоится даже в случае отсутствия договорённостей с Брюсселем.

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