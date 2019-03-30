СМИ: Мэй намерена провести четвёртое голосование по сделке о брексите

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвёртое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Европейского союза.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

Отмечается, что новое голосование, по задумке премьера, должно пройти на следующей неделе.

Издание также указывает, что если депутаты вновь отвергнут сделку, то Мэй может инициировать проведение досрочных всеобщих парламентских выборов, чтобы выйти из сложившейся тупиковой ситуации.

Ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.

27 марта Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.