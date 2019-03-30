Представитель России при ЕС оценил ситуацию вокруг брексита

Представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с выходом Великобритании из Европейского союза.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ныне мы наблюдаем, конечно, ситуацию с явными элементами политического хаоса, полную беспомощность нынешнего (британского. — RT) правительства, у которого, похоже, лучше получается бороться с мифическими российскими угрозами, нежели решать насущные проблемы собственной страны», — сказал он.

Как отметил Чижов, 29 марта Великобитания должна была покинуть объединение, однако ситуация до сих пор остаётся непонятной.

«Её (дату. — RT) определили сами инициаторы брексита в Лондоне два года назад, которых никто не подгонял и не задерживал... Как бы то ни было, уж полночь близится, а брексита всё нет», — добавил он.

Ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских депутатов по брекситу.