Представитель России при ЕС оценил ситуацию вокруг брексита

Короткая ссылка
Представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с выходом Великобритании из Европейского союза.
Представитель России при ЕС оценил ситуацию вокруг брексита
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ныне мы наблюдаем, конечно, ситуацию с явными элементами политического хаоса, полную беспомощность нынешнего (британского. — RT) правительства, у которого, похоже, лучше получается бороться с мифическими российскими угрозами, нежели решать насущные проблемы собственной страны», — сказал он.

Как отметил Чижов, 29 марта Великобитания должна была покинуть объединение, однако ситуация до сих пор остаётся непонятной.

«Её (дату. — RT) определили сами инициаторы брексита в Лондоне два года назад, которых никто не подгонял и не задерживал... Как бы то ни было, уж полночь близится, а брексита всё нет», — добавил он.

Ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских депутатов по брекситу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить