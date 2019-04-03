FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита

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ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, варианты, которые рассматриваются в Брюсселе, предусматривают перенос выхода Великобритании из ЕС на январь или апрель 2020 года.

Ранее Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.

Глава Европейского совета Дональд Туск призвал быть терпеливыми в ситуации с брекситом.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.

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