FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, варианты, которые рассматриваются в Брюсселе, предусматривают перенос выхода Великобритании из ЕС на январь или апрель 2020 года.
Ранее Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.
Глава Европейского совета Дональд Туск призвал быть терпеливыми в ситуации с брекситом.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил перспективы Мэй на посту премьера.