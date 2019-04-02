Туск призвал быть терпеливыми в ситуации с брекситом

Глава Европейского совета Дональд Туск в своём Twitter прокомментировал ситуацию вокруг брексита.

«Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливыми», — написал он.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 2 апреля 2019 г.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера остаться у власти.