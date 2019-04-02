Туск призвал быть терпеливыми в ситуации с брекситом

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Глава Европейского совета Дональд Туск в своём Twitter прокомментировал ситуацию вокруг брексита.
Туск призвал быть терпеливыми в ситуации с брекситом
  • Reuters

«Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливыми», — написал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера остаться у власти.

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