Законопроект об отсрочке брексита получил королевскую санкцию

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Законопроект, согласно которому власти Великобритании обязаны просить у ЕС отсрочку брексита, получил королевскую санкцию и стал законом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы палаты общин в Twitter.

Ранее обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство продлить отсрочку брексита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Документ был подготовлен группой депутатов нижней палаты парламента от различных партий во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских депутатов по брекситу.



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