Законопроект об отсрочке брексита получил королевскую санкцию

Законопроект, согласно которому власти Великобритании обязаны просить у ЕС отсрочку брексита, получил королевскую санкцию и стал законом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы палаты общин в Twitter.

ROYAL ASSENT: Having been agreed by both Houses of Parliament, the #EUWithdrawal5Bill has now received Royal Assent.



A motion under the terms of the European Union Withdrawal (No.5) Act 2019 - on the Article 50 extension to be requested from the EU - will be debated tomorrow. pic.twitter.com/70BH8UbMDP — UK House of Commons (@HouseofCommons) 8 апреля 2019 г.

Ранее обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство продлить отсрочку брексита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Документ был подготовлен группой депутатов нижней палаты парламента от различных партий во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских депутатов по брекситу.





