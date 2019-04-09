Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке брексита
The House of Commons approves Lords Amendment 5 to the #EUWithdrawal5Bill by 390 votes to 81. This concludes debate on Lords amendments to the #EUWithdrawal5Bill. The Bill now awaits Royal Assent.— UK House of Commons (@HouseofCommons) 8 апреля 2019 г.
Отмечается, что документ поддержали 390 парламентариев. Ранее законопроект одобрила палата лордов.
Таким образом документу осталось получить королевскую санкцию для вступления закона в силу.
Уточняется, что британский премьер Тереза Мэй должна будет назвать новый крайний срок осуществления брексита. Затем ей придётся получить на это одобрение парламента, после чего подать соответствующий запрос ЕС.
Ранее премьер-министр Тереза Мэй попросила перенести дату брексита на 30 июня. В письме к главе Европейского совета Дональду Туску она также проинформировала, что Лондон продолжит готовиться к выборам в Европарламент.
Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских депутатов по брекситу.