Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке брексита

Палата общин парламента Великобритании окончательно одобрила законопроект, обязующий правительство просить отсрочку брексита, чтобы избежать выхода страны из ЕС без соглашения.

The House of Commons approves Lords Amendment 5 to the #EUWithdrawal5Bill by 390 votes to 81. This concludes debate on Lords amendments to the #EUWithdrawal5Bill. The Bill now awaits Royal Assent. — UK House of Commons (@HouseofCommons) 8 апреля 2019 г.

Отмечается, что документ поддержали 390 парламентариев. Ранее законопроект одобрила палата лордов.

Таким образом документу осталось получить королевскую санкцию для вступления закона в силу.

Уточняется, что британский премьер Тереза Мэй должна будет назвать новый крайний срок осуществления брексита. Затем ей придётся получить на это одобрение парламента, после чего подать соответствующий запрос ЕС.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй попросила перенести дату брексита на 30 июня. В письме к главе Европейского совета Дональду Туску она также проинформировала, что Лондон продолжит готовиться к выборам в Европарламент.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских депутатов по брекситу.