Британия намерена продолжать подготовку к выборам в Европарламент

Великобритания продолжит готовиться к выборам в Европарламент на тот случай, если если стране не удастся выйти из Евросоюза до 23 мая. Об этом говорится в письме премьер-министра Терезы Мэй к главе Европейского совета Дональду Туску.

«Правительство хотело бы согласовать график, который позволит Соединённому Королевству выйти из Европейского союза до 23 мая 2019 года и, таким образом, не участвовать в выборах в Европарламент, но продолжит ответственную подготовку к проведению выборов, если это окажется невозможным», — приводит текст письма Sky News.

Мэй также выразила сожаление по поводу того, что парламент до сих пор не утвердил текст соглашения о брексите.

Ранее сообщалось, что Мэй попросила перенести дату брексита на 30 июня 2019 года.