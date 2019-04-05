Британия намерена продолжать подготовку к выборам в Европарламент

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Великобритания продолжит готовиться к выборам в Европарламент на тот случай, если если стране не удастся выйти из Евросоюза до 23 мая. Об этом говорится в письме премьер-министра Терезы Мэй к главе Европейского совета Дональду Туску.
Британия намерена продолжать подготовку к выборам в Европарламент
  • © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Правительство хотело бы согласовать график, который позволит Соединённому Королевству выйти из Европейского союза до 23 мая 2019 года и, таким образом, не участвовать в выборах в Европарламент, но продолжит ответственную подготовку к проведению выборов, если это окажется невозможным», — приводит текст письма Sky News.

Мэй также выразила сожаление по поводу того, что парламент до сих пор не утвердил текст соглашения о брексите.

Ранее сообщалось, что Мэй попросила перенести дату брексита на 30 июня 2019 года.

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