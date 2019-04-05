Британия намерена продолжать подготовку к выборам в Европарламент
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«Правительство хотело бы согласовать график, который позволит Соединённому Королевству выйти из Европейского союза до 23 мая 2019 года и, таким образом, не участвовать в выборах в Европарламент, но продолжит ответственную подготовку к проведению выборов, если это окажется невозможным», — приводит текст письма Sky News.
Мэй также выразила сожаление по поводу того, что парламент до сих пор не утвердил текст соглашения о брексите.
Ранее сообщалось, что Мэй попросила перенести дату брексита на 30 июня 2019 года.