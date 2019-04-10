Мэй заявила, что не готова к отсрочке брексита позднее 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не готова к тому, чтобы выход страны из Евросоюза произошёл позднее 30 июня.

«Будучи премьер-министром, я не готова откладывать брексит дальше», — приводит Sky News её слова.

Как отметила Мэй, многие разочарованы тем, что в Брюсселе проходит очередной саммит относительно выхода Великобритании из ЕС.

По словам британского премьера, она «очень сожалеет об этом факте».

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск призвал представителей стран ЕС рассмотреть просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке брексита на экстренном саммите, который проходит 10 апреля.