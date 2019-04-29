«Выход из ЕС невыгоден»: как Шотландия намерена бороться за независимость в случае брексита

Большинство шотландцев выступают за независимость страны в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, свидетельствуют данные последних опросов. Глава региона Никола Стёрджен уже заявила о намерении провести новый референдум о шотландском суверенитете при условии, что брексит не удастся предотвратить. Эдинбург использовал структуры ЕС, чтобы проводить самостоятельную политику в обход Лондона, отмечают эксперты. По их мнению, для экономики Шотландии важно остаться в Таможенном союзе, который Великобритания покинет в случае «жёсткого» брексита.

Большинство шотландцев скорее предпочтёт независимость от Великобритании брекситу без сделки с Евросоюзом. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Panelbase, опубликованные газетой Sunday Times.

Так, независимость вместо «жёсткого» брексита выбрали бы 59% опрошенных.

При этом на данный момент 53% респондентов выступают за сохранение Шотландии в составе Великобритании. Всего в исследовании принимали участие около одной тысячи человек.

Отметим, что, по данным социологической службы YouGov, опубликованным 27 апреля, за шотландскую независимость выступают 49% опрошенных, в то время как в июне 2018 года их было 45%.

Тем не менее, по данным YouGov, 53% шотландцев выступают против проведения нового референдума о независимости в ближайшие пять лет.

Для Шотландии вопрос членства в Евросоюзе имеет большое значение, так как они представлены в Брюсселе на разных уровнях и продвигают собственные интересы на этой площадке в обход Лондона, сказала в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Благодаря Брюсселю они начали реализовывать свои интересы, открыли офис, представительства, они участвовали в комитете регионов, принимают участие в работе Европарламента. Стремление к статусу независимости, признание статуса нации для шотландцев очевидно. Выход из ЕС всего государства для них невыгоден», — подчеркнула она.

Отдельное значение играет и экономический вопрос: Эдинбургу важно остаться в Таможенном союзе с Европой, особенно учитывая уязвимое географическое расположение, указал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Для шотландского экспорта главнейшим фактором сохраняется европейский рынок. Для них важно остаться в Таможенном союзе и желательно в ЕС в целом. Стоит отметить, что из всех четырёх территорий Великобритании — это Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия — в безопасном положении находятся только Уэльс и Англия», — сказал он RT.

«Возможность остановить брексит»

Ранее первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила о намерении провести второй референдум о независимости в том случае, если Великобритания всё же покинет Евросоюз. Причём она планирует представить соответствующий законопроект уже до конца 2019 года, а провести плебисцит — до мая 2021 года.

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Политик отметила, что для проведения референдума ей потребуется согласие правительства Соединённого Королевства. Однако глава канцелярии британского кабмина Дэвид Лидингтон сообщил, что власти не намерены делегировать шотландскому парламенту такие полномочия, поскольку не видят для этого достаточных оснований.

«Мы неоднократно давали ясно понять, что Шотландия уже провела референдум о независимости в 2014 году и однозначно проголосовала за то, чтобы остаться в Соединённом Королевстве. Стоит уважать это решение. Наша позиция не изменилась», — заявил Лидингтон.

Некоторые члены Шотландской национальной партии, лидером которой является Стёрджен и съезд которой намечен на выходные, призывали первого министра развернуть более широкую кампанию в поддержку референдума за независимость. Однако политик отмечала, что принятие того или иного решения до определения судьбы брексита не позволит автономии сделать осознанный выбор. Вместе с тем она обозначила свою позицию, согласно которой плебисцит должен быть проведён до окончания работы действующего парламента (то есть до мая 2021 года).

«Если нам удастся и дальше наращивать поддержку и запрос на независимость, то никакое правительство Великобритании не сможет остановить волю народа или остановить выражение этой воли», — подчеркнула Стёрджен.

По мнению первого министра, Шотландия может остановить брексит для всей Великобритании.

«Сейчас у нас есть непосредственная возможность помочь остановить брексит для всей Великобритании — и мы должны воспользоваться этой возможностью. Но если это не удастся, устранение последствий брексита и решение его проблем будет неизбежным», — добавила Стёрджен.

Министр Шотландии Никола Стёрджен

Reuters

© Russell Cheyne/File Photo

Два референдума

Напомним, что в сентябре 2014-го шотландцы в ходе всенародного голосования уже отвечали на вопрос «Должна ли Шотландия стать независимой страной?». В итоге при явке более 84,5% большинство выступило против выхода из состава Великобритании — 55,3%, оставшиеся 44,7% высказались за независимость.

При этом спустя два года, в июне 2016-го, подавляющее большинство шотландцев проголосовали против выхода из ЕС в ходе референдума по брекситу. При явке в 67,2% почти 2/3 жителей автономии (62%) заявили о своём желании остаться в Евросоюзе и лишь 38% поддержали брексит. Однако общебританские итоги плебисцита (51,89% «за») привели к отставке кабинета Дэвида Кэмерона и запуску процедуры выхода из Евросоюза.

После этого движение за независимость Шотландии активизировалось с новой силой. Сторонники выхода из состава Великобритании неоднократно устраивали митинги, а на днях Шотландская национальная партия запустила кампанию в поддержку нового референдума. За первые сутки её организаторы собрали более 176 тыс. голосов за независимость автономии.

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📈 Let’s get to 200,000 and put forward the case that with independence, Scotland’s future will be in Scotland’s hands.#ItsTimepic.twitter.com/mL00RGj3nT — Yes (@YesScot) 25 апреля 2019 г.

Добавим, что в феврале 2019-го Стёрджен в интервью изданию Le Monde выражала уверенность в том, что Шотландия обретёт независимость после выхода Великобритании из ЕС. При этом тогда она также отмечала, что сроки проведения плебисцита зависят от окончательных условий брексита (который был намечен на 29 марта).

«Последние годы подтвердили наши аргументы. С учётом брексита, за который мы не голосовали, мы уже заплатили цену за отсутствие независимости», — заявила политик.