На выход — после брексита: почему консерваторам может быть выгодна досрочная отставка Мэй

Терезе Мэй грозит досрочная отставка с поста премьер-министра, сообщает издание The Telegraph. По его данным, большинство членов Консервативной партии не хотят видеть политика в роли национального лидера. Однако однопартийцы Мэй не намерены спешить: если её и лишат кресла главы кабмина, то только после брексита. Однако уже сейчас консерваторы должны найти кандидата, способного побороться с набирающими популярность лейбористами. В качестве претендента называют бывшего главу МИД Бориса Джонсона. О политическом будущем тори — в материале RT.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй практически лишилась партийной поддержки. Издание The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Консервативная партия не намерена идти на следующие выборы, которые состоятся не позднее 2022 года, под руководством Мэй.

По данным издания, тори намерены добиться отставки Мэй с поста главы правительства и лидера партии, так как уверены, что под началом действующего премьера не смогут успешно конкурировать с лейбористами. Основанием для таких опасений стали, в частности, результаты досрочных выборов, состоявшихся в прошлом году.

Хотя именно Мэй выступила тогда с инициативой по проведению досрочного голосования в надежде укрепить позиции консерваторов в преддверии брексита, её план провалился: по итогам выборов тори утратили прямое парламентское большинство. Ради сохранения правящих позиций Консервативной партии пришлось создать коалицию с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии, и этот союз дался консерваторам очень непросто.

Как утверждает The Telegraph, большинство консерваторов уверены, что партия нуждается в новом лидере. Ряд высокопоставленных тори настроены бескомпромиссно и требуют отставки Мэй сразу после формальной даты брексита. Официально Соединённое Королевство покидает ЕС 29 марта 2019 года.

Другие члены кабмина считают, что Тереза Мэй может оставаться на посту партийного лидера и главы правительства до выборов 2020 года. При этом Мэй должна будет на следующем съезде Консервативной партии, который состоится через год, назвать точную дату своего ухода. Сторонники этого варианта мотивируют свою позицию тем, что Мэй должна довести до завершения брексит и продолжать руководить страной во время переходного периода. Это необходимо для того, чтобы будущий лидер Консервативной партии мог сконцентрироваться на внутренней повестке, не тратя время и силы на переговоры с Брюсселем.

В ожидании брексита

Как отмечают эксперты, Тереза Мэй сумела настроить против себя почти всех: сегодня за её отставку выступают и приверженцы мягкого брексита, и сторонники полного разрыва с ЕС. С такой оценкой деятельности британского премьера согласна и руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«То, что у Мэй есть сложности с поддержкой внутри партии, — факт. Дело в том, что, несмотря на смягчение, план Мэй — это даже не то, чего хотели бы апологеты мягкого брексита. Мэй сейчас просто хочет оставить Великобританию в ряде европейских проектов, не признавая при этом нормы и правила ЕС», — отметила эксперт в беседе с RT.

Подсчёт бюллетеней после закрытия избирательных участков на референдуме по брекситу, 23 июня 2016 года

Reuters

© Neil Hall

По мнению Людмилы Бабыниной, если Мэй удастся сохранить за собой пост премьера хотя бы до 2019 или 2020 года, это будет далеко не худшим для неё вариантом: ведь тогда она продержится на посту бóльшую часть своего премьерского срока.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв считает, что за планами консерваторов оставить Мэй на посту до окончания развода с Евросоюзом стоит предельно простой мотив.

«Ей в любом случае дадут провести брексит: в этом тяжёлом и неблагодарном деле Мэй никто заменять не спешит — дураков-то нет. Наоборот, коллеги по партии постараются, чтобы именно Мэй оставалась у власти на протяжении этого трудного периода», — пояснил эксперт в интервью RT.

При этом призывы Джереми Корбина провести повторный референдум по брекситу являются лишь политической демагогией, считает Бордачёв. По его словам, лейбористы также против отставки Мэй.

«Лейбористы тоже не хотят нести ответственность за ситуацию с брекситом, — отметил эксперт. — Все понимают, что обратного пути у Великобритании уже нет. Если новый референдум даст отрицательный результат и она останется в ЕС, то потеряет все привилегии, которыми пользовалась прежде: ей не простят этого демарша».

Хождение по кругу

Эксперты находят политическое фиаско Терезы Мэй совершенно закономерным. Крупнейшим провалом для неё стали переговоры по брекситу: обещание провести жёсткий развод с Евросоюзом, данное британским премьером в прошлом году, оказалось невыполнимым. Поэтому сейчас Тереза Мэй отстаивает уже более сдержанный вариант, согласно которому Соединённое Королевство должно сохранить прежний уровень торговли с европейскими странами благодаря созданию зоны свободной торговли с ЕС.

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По мнению экспертов, у Лондона просто не оставалось другого выхода: сегодня на ЕС приходится свыше 40% британского экспорта. Очевидно, что резкий разрыв этих связей может в буквальном смысле подкосить экономику королевства. Негативные тенденции наблюдаются уже сейчас: в стране снижаются темпы роста экономики, а инфляция, как отмечают эксперты, напротив, растёт.

Но в Евросоюзе новый план Лондона подвергся критике. В Париже, например, идею сохранения единого рынка для Великобритании после брексита назвали неприемлемой.

«Совершенно ясно, что предложения Великобритании неприемлемы — особенно с точки зрения экономики. Мы должны защищать единый рынок и решать вопрос ирландской границы», — цитирует ТАСС президента Франции Эммануэля Макрона.

И действительно, ещё одним камнем преткновения в переговорах по брекситу стал вопрос ирландской границы. Брюссель настаивает, чтобы Северная Ирландия не только сохранила открытую границу, но и осталась членом Таможенного союза ЕС. Этот вариант не устраивает Лондон, так как фактически означает создание таможенной границы уже внутри Соединённого Королевства, на рубежах Северной Ирландии. А предоставить всей Великобритании доступ к европейскому рынку и после брексита не хочет уже Брюссель.

Ситуацию осложняет тот факт, что из-за поражения на выборах 2017 года британские консерваторы не могут не считаться с мнением Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии, которая разделяет точку зрения Евросоюза.

Съезд Консервативной партии Великобритании, октябрь 2018 года

Reuters

© Darren Staples

Таким образом, правительство Мэй находится сегодня в затруднительном положении: Лондон рискует подойти к дате официального вступления в силу решения о брексите, так и не достигнув компромисса с Евросоюзом.

Эти неудачи не могли не привести к снижению рейтинга не только самой Терезы Мэй, но и возглавляемой ею Консервативной партии. Согласно данным опросов, сейчас лейбористов и консерваторов поддерживает примерно равное число избирателей.

Если Тереза Мэй будет отправлена в отставку досрочно, в стране могут состояться новые выборы. На этом, в частности, настаивает руководство Лейбористской партии.

«Я уверен, что в течение ближайшего года нас ждут досрочные выборы. Я готов стать премьер-министром хоть завтра», — заявил в одном из своих интервью лидер лейбористов Джереми Корбин.

Если голосование состоится, раздираемую внутренними конфликтами Консервативную партию вполне могут потеснить лейбористы, полагают эксперты. Эта перспектива вызывает у тори неподдельное возмущение: уж слишком сильно расходятся сегодня курсы двух партий.

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Корбина называют самым левым из лейбористских лидеров за несколько последних десятилетий. Политик выступает не только за проведение повторного референдума по брекситу, но и за выход страны из НАТО. Кардинальные перемены могут произойти и в британско-российских отношениях: Корбин не раз заявлял, что хотел бы улучшить отношения Лондона и Москвы. Он выступал против расширения натовского контингента у российских границ, а его советник Эндрю Мюррей, который обвинил Киев в разжигании войны в Донбассе, был объявлен персоной нон-грата на Украине.

Такие взгляды вызывают резкое отторжение у правящих сейчас в Великобритании политических кругов. Министр внутренний дел Великобритании Саджид Джавид даже назвал лидера лейбористов «угрозой для национальной безопасности».

«Представьте себе премьер-министра, который отказался поддержать важнейший контртеррористический законопроект, отказался осудить Кремль за нападение на нашей территории (в Солсбери. — RT), который всерьёз предложил послать образец нервно-паралитического вещества Владимиру Путину, чтобы россияне сказали, что это было», — цитирует РИА Новости слова министра, сказанные на съезде Консервативной партии.

Эксцентричная политика

Однако найти сильного кандидата, способного восстановить утраченные позиции тори и конкурировать с лидером лейбористов, Консервативной партии будет непросто, считают эксперты. На сегодняшний день громче всех о своих амбициях и стремлении занять место Терезы Мэй заявляет экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

После отставки с поста руководителя МИД политик активно критикует главу кабмина и призывает к жёсткому сценарию брексита. Выступая во вторник на партийном съезде, Джонсон в очередной раз указал на важность полного разрыва с ЕС. Это необходимо, чтобы Великобритания могла налаживать торговые связи с другими странами, считает экс-министр. В частности, заключить после брексита соглашение о беспошлинной торговле Лондону обещает Вашингтон. Но это возможно только в том случае, если Великобритания покинет единый рынок ЕС.

Борис Джонсон

Reuters

© Toby Melville

Борис Джонсон не возражает против создания зоны свободной торговли и с Евросоюзом, но считает, что эту идею нужно реализовать по канадскому сценарию — по итогам переговоров, которые следует начать после брексита. Однако эксперты сомневаются, что Брюссель примет эту идею: заключение договора о ЗСТ с Великобританией может стать примером для других стран ЕС и запустить процесс распада союза.

Слухи о том, что Джонсон может занять место Терезы Мэй, появились ещё в 2017 году, когда сразу два британских издания написали о готовящейся отставке премьера. Как тогда отмечала газета Daily Mail, кандидатуру Джонсона поддержали пять министров.

Харизматичный политик пользуется популярностью и у рядовых сторонников партии. Например, как показали результаты опроса, проведённого летом 2018 года социологической службой YouGov для The Times, видеть Джонсона в премьерском кресле хотели бы 34% респондентов. Второе место занял экс-глава UKIP Найджел Фарадж (27%).

Прогнозы экспертов относительно политического будущего Джонсона расходятся: по мнению Бабыниной, хотя политик хорошо себя зарекомендовал на посту мэра Лондона и даже располагает некоторой поддержкой в партии, его экстравагантность играет против него.

Иной точки зрения придерживается Бордачёв. Он отметил, что популярность лейбористов в стране действительно растёт, а найти альтернативную Джонсону кандидатуру консерваторам пока сложно.

«Почему бы и нет? Борис Джонсон достаточно похож на клоуна, чтобы вписаться в современную британскую политику. Он представляет политический мейнстрим, системные политические силы, но в то же время является достаточно ярким персонажем», — подытожил эксперт.