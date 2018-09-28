Борис Джонсон представил свой план по брекситу

Короткая ссылка
Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон обнародовал свой план по выходу страны из состава Европейского союза.
Борис Джонсон представил свой план по брекситу
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что он основан на канадском варианте взаимоотношений с объединением, а точнее на Соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой. 

Как указывает ТАСС, план Джонсона включает шесть пунктов.

Первый из них упраздняет все предложения существующего плана.

Второй предусматривает отказ от идеи экономической поддержки Северной Ирландии путём фактического сохранения её членства в едином рынке Евросоюза.

Третий пункт указывает на необходимость обсуждения с объединением перспективы заключения итоговой сделки по канадскому варианту.

Четвёртый предлагает осуществить финансовые вложения в укрепление пограничного контроля, пятый говорит о необходимости подготовки сценария выхода страны из ЕС при отсутствии соглашения, а шестой пункт требует от правительства королевства начать сразу же после брексита переговоры о свободной торговле со странами мира.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что итоговое решение по брекситу может быть достигнуто уже через 6—8 недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить