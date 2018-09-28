Борис Джонсон представил свой план по брекситу

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон обнародовал свой план по выходу страны из состава Европейского союза.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что он основан на канадском варианте взаимоотношений с объединением, а точнее на Соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой.

Как указывает ТАСС, план Джонсона включает шесть пунктов.

Первый из них упраздняет все предложения существующего плана.

Второй предусматривает отказ от идеи экономической поддержки Северной Ирландии путём фактического сохранения её членства в едином рынке Евросоюза.

Третий пункт указывает на необходимость обсуждения с объединением перспективы заключения итоговой сделки по канадскому варианту.

Четвёртый предлагает осуществить финансовые вложения в укрепление пограничного контроля, пятый говорит о необходимости подготовки сценария выхода страны из ЕС при отсутствии соглашения, а шестой пункт требует от правительства королевства начать сразу же после брексита переговоры о свободной торговле со странами мира.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что итоговое решение по брекситу может быть достигнуто уже через 6—8 недель.