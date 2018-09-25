Меркель призвала стороны переговоров по брекситу чётко сформулировать свои позиции

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что итоговое решение по брекситу может быть достигнуто уже через 6—8 недель.
Меркель призвала стороны переговоров по брекситу чётко сформулировать свои позиции
  • Reuters

«Нам предстоят 6—8 недель максимально напряжённой работы, во время которых мы должны принять политическое решение», — цитирует её Daily Express.

Меркель отметила, что Брюссель и Лондон должны «как можно более конкретно сформулировать будущие отношения». 

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о тупике в переговорах по брекситу. При этом она назвала свой вариант выхода страны из состава Европейского союза единственно верным.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.

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