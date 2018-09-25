Меркель призвала стороны переговоров по брекситу чётко сформулировать свои позиции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что итоговое решение по брекситу может быть достигнуто уже через 6—8 недель.

«Нам предстоят 6—8 недель максимально напряжённой работы, во время которых мы должны принять политическое решение», — цитирует её Daily Express.

Меркель отметила, что Брюссель и Лондон должны «как можно более конкретно сформулировать будущие отношения».

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о тупике в переговорах по брекситу. При этом она назвала свой вариант выхода страны из состава Европейского союза единственно верным.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.