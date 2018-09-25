СМИ: Мэй намерена обсудить с Трампом брексит на Генассамблеи ООН

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом брексит во время 73-й Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные официальные лица Британии.

«Помимо химического оружия и международных отношений, она также обсудит торговые отношения (между Великобританией и США. — RT) после брексита», — сказал собеседник.

Источник добавил, что при встрече Мэй и Трамп часто обсуждают переговоры по брекситу.

«У них есть твёрдая приверженность идеи заключения хорошего соглашения о свободной торговле между Великобританией и США после нашего выхода (из ЕС. — RT)», — указал он.

Ранее Мэй заявила о тупике в переговорах по брекситу.