Мэй заявила о тупике в переговорах по брекситу

Короткая ссылка
RT
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из состава Евросоюза зашли в тупик, заявила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй, выступая с речью об итогах завершившегося 20 сентября в австрийском Зальцбурге неформального саммита ЕС.
Мэй заявила о тупике в переговорах по брекситу
  • Reuters

«Вчера (глава Евросовета. — RT) Дональд Туск сказал, что наши предложения подорвут единый рынок. Он не объяснил, каким образом, и не выдвинул встречных предложений. Таким образом, мы находимся в тупике», — сказала она.

По её словам, на нынешнем, позднем, этапе переговоров неприемлемо отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений.

«Поэтому сейчас мы должны услышать от ЕС, каковы реальные проблемы и какие есть альтернативы, чтобы мы могли их обсудить. Пока этого не произойдёт, мы не сможем достичь прогресса», — отметила Мэй.

Ранее сообщалось, что Туск в ноябре созовёт экстренный саммит по выходу Британии из ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить