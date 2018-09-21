Мэй заявила о тупике в переговорах по брекситу
- Reuters
«Вчера (глава Евросовета. — RT) Дональд Туск сказал, что наши предложения подорвут единый рынок. Он не объяснил, каким образом, и не выдвинул встречных предложений. Таким образом, мы находимся в тупике», — сказала она.
По её словам, на нынешнем, позднем, этапе переговоров неприемлемо отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений.
«Поэтому сейчас мы должны услышать от ЕС, каковы реальные проблемы и какие есть альтернативы, чтобы мы могли их обсудить. Пока этого не произойдёт, мы не сможем достичь прогресса», — отметила Мэй.
Ранее сообщалось, что Туск в ноябре созовёт экстренный саммит по выходу Британии из ЕС.