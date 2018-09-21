Мэй заявила о тупике в переговорах по брекситу

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из состава Евросоюза зашли в тупик, заявила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй, выступая с речью об итогах завершившегося 20 сентября в австрийском Зальцбурге неформального саммита ЕС.

«Вчера (глава Евросовета. — RT) Дональд Туск сказал, что наши предложения подорвут единый рынок. Он не объяснил, каким образом, и не выдвинул встречных предложений. Таким образом, мы находимся в тупике», — сказала она.

По её словам, на нынешнем, позднем, этапе переговоров неприемлемо отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений.

«Поэтому сейчас мы должны услышать от ЕС, каковы реальные проблемы и какие есть альтернативы, чтобы мы могли их обсудить. Пока этого не произойдёт, мы не сможем достичь прогресса», — отметила Мэй.

Ранее сообщалось, что Туск в ноябре созовёт экстренный саммит по выходу Британии из ЕС.