СМИ: команда Мэй начала готовиться к досрочным парламентским выборам в Британии
«Помощники Терезы Мэй тайно начали составлять план действий на случай непредвиденных ситуаций во время досрочных выборов в парламент», — говорится в материале.
Выборы будут проводиться для получения поддержки позиции премьер-министра по брекситу и сохранению за ней премьерского кресла.
Ранее Мэй пригрозила членам Консервативной партии, которые выступают против её плана по брекситу, досрочными выборами, если они не поддержат её.
Кроме этого, премьер-министр Великобритании в статье для издания Daily Mail назвала свой вариант выхода страны из состава Европейского союза единственно верным.