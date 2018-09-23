СМИ: команда Мэй начала готовиться к досрочным парламентским выборам в Британии

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Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала готовиться к проведению досрочных парламентских выборов, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщает газета Sunday Time со ссылкой на двух приближённых к Мэй высокопоставленных чиновников.

«Помощники Терезы Мэй тайно начали составлять план действий на случай непредвиденных ситуаций во время досрочных выборов в парламент», — говорится в материале.

Выборы будут проводиться для получения поддержки позиции премьер-министра по брекситу и сохранению за ней премьерского кресла.

Ранее Мэй пригрозила членам Консервативной партии, которые выступают против её плана по брекситу, досрочными выборами, если они не поддержат её.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании в статье для издания Daily Mail назвала свой вариант выхода страны из состава Европейского союза единственно верным.

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