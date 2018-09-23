«Страна расколота»: в Великобритании лейбористы могут выступить за новый референдум о брексите

В Ливерпуле проходит конференция Лейбористской партии Великобритании, на которой одна из двух крупнейших политических сил страны согласует единую позицию по вопросу брексита. Уже известно, что на форуме поднят вопрос о проведении второго референдума о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС. Согласно опросам, такую меру поддерживают 86% членов партии. Лидер лейбористов Джереми Корбин подчеркнул, что будет проводить тот курс по брекситу, который поддержит большинство. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что осенью в Великобритании могут состояться досрочные парламентские выборы, поскольку переговоры с ЕС по брекситу зашли в тупик. При этом в британском правительстве опровергли возможность проведения повторного голосования. Как отмечают аналитики, из-за брексита страна переживает серьёзный политический кризис.

23—26 сентября Лейбористская партия Великобритании проводит конференцию в Ливерпуле. Главная тема форума — брексит. Как заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, он намерен провести голосование, которое определит, станет ли оппозиция выступать за проведение в стране второго референдума по вопросу брексита.

Глава партии при этом заявил, что готов поддержать новый плебисцит, если за него выскажутся большинство участников конференции. Сам Корбин полагает, что наилучший выход из политического кризиса, в котором оказалась Великобритания, — проведение досрочных парламентских выборов.

«Меня избрали, чтобы я представлял членов своей партии. Поэтому, если на конференции будет принято решение, я не буду его игнорировать, а буду действовать соответственно», — заявил Корбин в интервью британскому изданию The Sunday Mirror.

По данным The Financial Times, 86% лейбористов поддерживают проведение повторного референдума о брексите. Предполагается, что избиратели смогут высказаться, поддерживают ли они выход Великобритании из состава ЕС на условиях, которые были согласованы правительством страны, или же выступают за сохранение членства в союзе.

При этом даже внутри Лейбористской партии пока нет единой позиции. Некоторые лейбористы полагают, что вариант сохранения членства в Евросоюзе рассматриваться не должен, так как граждане страны уже сделали свой выбор в 2016 году.

До сих пор лейбористы поддерживали вариант наиболее «мягкого» брексита, который предусматривает тесные связи с Брюсселем и после выхода Соединённого Королевства из блока. Однако теперь, когда переговоры между Лондоном и странами ЕС застопорились, многие из них убеждены, что партии необходимо скорректировать свою позицию.

Политический кризис и досрочные выборы

Тем временем министр по делам брексита Доминик Рааб опроверг данные газеты The Sunday Times, которая со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщила, что команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовит план действий на случай проведения досрочных парламентских выборов.

«Это глупо, этого не произойдёт», — уверен Рааб.

Отметим, что Лондон не смог договориться с ЕС о сделке по брекситу. Мэй заявила об этом по итогам завершившегося 20 сентября неформального саммита Евросоюза. По её словам, оба варианта, предложенные Брюсселем, были неприемлемыми. Премьер-министр также потребовала уважительного отношения стран-партнёров к Лондону.

«На текущем, позднем этапе переговоров неприемлемо просто отказываться от предложений другой стороны без подробного объяснения своей позиции и встречных предложений», — подчеркнула Мэй.

Тереза Мэй на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге

Reuters

© Lisi Niesner

Кроме того, глава кабинета министров отметила, что результаты референдума, на котором победили сторонники выхода Великобритании из Евросоюза, не подлежат пересмотру. Брексит назначен на 29 марта 2019 года.

«ЕС следует понять: я не пересмотрю результатов референдума и не дам расчленить страну», — заключила премьер Великобритании.

Однако теперь в стране обсуждают новые парламентские выборы, которые позволят Мэй заручиться поддержкой избирателей для продолжения её курса. Об этом, в частности, говорится и в публикации издания The Sunday Times, которую опровергли в кабмине.

В целом, внутри Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, также нет единого подхода к тому, какой курс выбрать в переговорах по брекситу, в связи с чем позиции действующего премьера сейчас не самые сильные.

В настоящий момент тори занимают 315 мест в британском парламенте, это значительно больше, чем у их основного соперника — Лейбористской партии, которая располагает 257 мандатами. Однако всего в палате общин 650 депутатов, и для формирования правительства большинства необходимо по меньшей мере 326 мест. По итогам выборов 2017 года консерваторы не смогли достигнуть этой планки. Таким образом, для формирования кабмина Терезе Мэй пришлось заключить соглашение с Демократической юнионистской партией из Северной Ирландии. Таким образом, преимущество тори в парламенте довольно шаткое. Ситуация усугубляется также тем, что внутри Консервативной партии нет единства по вопросу брексита и некоторые однопартийцы премьер-министра могут выступить против её курса.

Отметим, что продемонстрировать обоснованность своей переговорной позиции по брекситу Мэй сможет на конференции Консервативной партии, которая пройдёт в Бирмингеме с 30 сентября по 3 октября. При этом там же будет представлена стратегия по брекситу, разработанная евроскептиками из Европейской исследовательской группы (ERG).

Также источники сообщают, что команда премьер-министра Великобритании прорабатывает отказ от представленного в Зальцбурге плана. Альтернативой может стать сделка с ЕС, предусматривающая соглашение о свободной торговле по аналогии с документом, который регламентирует отношения Евросоюза и Канады.

Ранее британское издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что в понедельник, 24 сентября, члены правительства в ходе заседания кабинета министров потребуют от Мэй подготовки плана Б для дальнейших переговоров с Евросоюзом о брексите.

«Понедельник станет переломным моментом», — заявил источник.

Он добавил, что каждый член правительства должен будет переоценить ситуацию, как это ранее сделали бывший глава МИД Борис Джонсон и экс-министр по брекситу Дэвид Дэвис, покинувшие свои посты из-за несогласия с планом, достигнутым 6 июля в Чекерсе — загородной резиденции премьер-министра Великобритании.

Тереза Мэй возвращается на Даунинг-стрит после переговоров по брекситу. Премьер-министр заходит в свою резиденцию через чёрный ход

Reuters

© Peter Nicholls

«Пока все оценки Мэй — негативные»

Слухи о возможных досрочных выборах вызваны тяжёлой внутриполитической ситуацией, на которую также влияют сторонние процессы. Об этом заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Ситуация на данный момент не самая позитивная. Мы знаем, что, по большому счёту, Великобритания расколота по вопросу брексита, плюс иммиграционный кризис и другие процессы. К тому же часть политиков понимает, что Лондон становится игрушкой в руках США. Мы видим, что команде Мэй приходится прибегать ко всяким интригам вроде перевода интереса избирателей на ситуации с «российским вмешательством» и инцидентом в Солсбери», — сказал Шатров в беседе с RT.

По его словам, в данный момент велика вероятность, что Мэй потерпит поражение на голосовании, если оно состоится.

«Избирательная кампания и постоянно меняющаяся как внешнеполитическая, так и внутриполитическая обстановка могут кардинальным образом изменить предпочтения избирателей. Пока все оценки деятельности (Мэй. — RT) имеют негативный характер», — заметил аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал, что команда Мэй была заточена на осуществление брексита, но из-за тупика в переговорном процессе теперь на повестке стоит возможность проведения досрочных выборов в ноябре.

«В октябре срок подведения итогов переговорного процесса между Великобританией и ЕС, то есть надо делать какое-то заключение. На данный момент материала для такого заключения нет. И, может быть, чтобы избежать этого вопроса, и могли бы пройти досрочные парламентские выборы. Они были бы удобны и Мэй, и ЕС, а также тем, кто возражает против выхода Великобритании из ЕС», — пояснил Оленченко в беседе с RT.

Отметим, что два ключевых вопроса, по которым Лондон и Брюссель не могут договориться, — это граница между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединённого Королевства, а также будущие экономические отношения между Лондоном и Брюсселем.

По итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге председатель Евросовета Дональд Туск указал на удивительно «жёсткую и бескомпромиссную позицию» Лондона на переговорах в Австрии. Он заметил, что Брюссель остаётся сосредоточенным на заключении сделки, которая минимизирует ущерб от брексита. Кроме того, по словам Туска, для ЕС важно иметь наилучшие отношения с Великобританией в будущем.

«Понимая логику переговоров, я остаюсь убеждённым в том, что приемлемый для всех компромисс по-прежнему возможен», — пояснил европейский чиновник.