Британский экс-министр рассказал о намерении противостоять плану Мэй по брекситу
Евроскептики планируют выступить против плана британского премьера на конференции Консервативной партии, которая состоится на следующей неделе, а после — проголосовать против него в парламенте.
«Каменное» ядро ERG более многочисленно. Я даже не член ERG. Это приблизительно 30-40 (человек — RT)», — заявил Дэвис в интервью изданию The Huffington Post.
Как отмечается, Дэвису особенно не нравится, что у Мэй есть только два сценария по брекситу: либо предложенный ею план, либо сценарий «без сделки».
Ранее СМИ сообщили, что депутаты Консервативной партии Великобритании предложат Мэй покинуть пост «вскоре после марта 2019 года» — крайнего срока реализации брексита.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.