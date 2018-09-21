Британский экс-министр рассказал о намерении противостоять плану Мэй по брекситу

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Евроскептики из «Европейской исследовательской группы» (ERG) намерены выступить против плана британского премьера Терезы Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил бывший министр Великобритании по брекситу Дэвид Дэвис.

Евроскептики планируют выступить против плана британского премьера на конференции Консервативной партии, которая состоится на следующей неделе, а после — проголосовать против него в парламенте.

«Каменное» ядро ERG более многочисленно. Я даже не член ERG. Это приблизительно 30-40 (человек — RT)», — заявил Дэвис в интервью изданию The Huffington Post.

Как отмечается, Дэвису особенно не нравится, что у Мэй есть только два сценария по брекситу: либо предложенный ею план, либо сценарий «без сделки».

Ранее СМИ сообщили, что депутаты Консервативной партии Великобритании предложат Мэй покинуть пост «вскоре после марта 2019 года» — крайнего срока реализации брексита. 

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.

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