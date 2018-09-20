СМИ: Консерваторы предложат Мэй покинуть пост после марта 2019 года

Депутаты Консервативной партии Великобритании предложат премьер-министру страны Терезе Мэй покинуть пост «вскоре после марта 2019 года» — крайнего срока реализации брексита. Об этом пишет газета «The Telegraph» со ссылкой на документ с именами потенциальных кандидатов на должность премьера.

По данным издания, в служебной записке, попавшей в распоряжение газеты, приведены также оценки шансов каждого из кандидатов занять должность премьер-министра.

Так, экс-глава МИД Британии Борис Джонсон не сможет стать премьером, так как «фаворит никогда не приходит первым», а министр обороны Гэвин Уильямсон «пребывает в режиме избирательной кампании».

9 сентября Джонсон в авторской статье на Mail on Sunday подверг критике стратегию по брекситу. В частности, он заявил, что британскую Конституцию «обернули поясом смертника». После этого Мэй ответила на критику Джонсона, попросив экс-министра «воздержаться от таких формулировок».