СМИ: Меркель проигнорировала приветствие Мэй на саммите в Зальцбурге

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проигнорировала британского премьера Терезу Мэй во время неофициального саммита лидеров 27 стран Европейского союза в Зальцбурге, пишет Daily Express.

По данным газеты, Мэй поприветствовала Меркель улыбкой, однако та прошла мимо британского политика и начала разговор с литовским лидером Далей Грибаускайте.

При этом канцлер продолжала стоять спиной к Мэй, подчёркивает издание.

Как отметил редактор отдела политики BBC Ник Ват, в этот момент от Меркель можно было услышать, что «Британия должна пострадать вследствие голосования за выход из состава ЕС».

Ранее бывший министр Великобритании по брекситу Дэвид Дэвис заявил, что евроскептики из Европейской исследовательской группы намерены выступить против плана Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.